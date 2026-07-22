Piden retirar los autobuses de Ibiza que circulen sin aire acondicionado
Una moción del PSOE reclama revisar los sistemas de refrigeración de edificios insulares, residencias y autobuses ante los episodios de calor extremo
El Grupo PSOE del Consell de Ibiza ha registrado una moción para reclamar medidas urgentes frente a las altas temperaturas, entre ellas la creación de refugios climáticos, la revisión de la climatización de las dependencias insulares y un mayor control sobre las residencias sociosanitarias y el transporte público, entre ellas retirar de la circulación los autobuses que tengan averiado el aire acondicionado.
La iniciativa, presentada por Elena López Bonet y Víctor Torres, responde al aumento de los episodios de calor y a las quejas de usuarios, familiares y trabajadores por deficiencias en algunos sistemas de refrigeración. Los socialistas consideran que el Consell debe adaptar sus servicios a una realidad climática cada vez más extrema y proteger especialmente a las personas mayores, dependientes y otros colectivos vulnerables.
La moción plantea revisar con urgencia la climatización y ventilación de todos los edificios insulares y elaborar un plan de actuación con protocolos específicos, medidas preventivas, mecanismos de seguimiento e inversiones. El objetivo es garantizar unas condiciones térmicas adecuadas tanto para las personas que utilizan los servicios públicos como para los empleados que trabajan en estas instalaciones.
También se pide reforzar las inspecciones en las residencias sociosanitarias para comprobar que todas las habitaciones y zonas comunes disponen de sistemas de climatización adecuados. La propuesta pone el acento en la protección de los residentes durante las olas de calor, debido a su mayor vulnerabilidad ante las temperaturas elevadas.
Red de refugios climáticos
Otro de los puntos es la creación de una red de refugios climáticos en equipamientos públicos que ya dispongan de aire acondicionado. Estos espacios podrían ampliar sus horarios durante los episodios de calor extremo e incorporar progresivamente fuentes de agua potable, zonas de sombra y áreas de descanso.
En el transporte público, la moción reclama que todos los autobuses circulen con la climatización en correcto funcionamiento y que cualquier vehículo con averías sea retirado hasta su reparación. La medida pretende proteger la salud de los pasajeros, mejorar las condiciones laborales de los conductores y evitar que el calor afecte a la seguridad vial.
Finalmente, la propuesta plantea habilitar fórmulas de teletrabajo y flexibilidad laboral cuando las altas temperaturas o las averías en los sistemas de refrigeración impidan trabajar en condiciones adecuadas, garantizando al mismo tiempo la continuidad de los servicios públicos.
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