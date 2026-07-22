Las peores vacaciones en Ibiza del futbolista más polémico del Mundial

Por desgracia, la final del pasado Mundial de fútbol no será recordada solo por el gol de Ferran Torres que dio la victoria a España. De ello se encargó el centrocampista argentino Leandro Paredes, que dejó una imagen lamentable al tirar al suelo al suplente Pablo Gavi durante una pelea después del pitido final. Además, adornó su actuación con una tarjeta amarilla a los pocos minutos de entrar al terreno de juego por empujar a Dani Olmo cuando el partido estaba detenido.

Este futbolista que recientemente ha ganado notoriedad pública por su comportamiento tiene una anécdota con Ibiza, ya que se infectó de covid durante sus vacaciones en la isla en septiembre de 2020. Paredes fue contagiado junto con su acompañante en la estancia y entonces compañero de equipo en el París Saint-Germain Ángel Di María; por lo que ambos tuvieron que pasar por un periodo de cuarentena. Por ello, se perdieron el debut liguero del equipo, fijado para el 10 de septiembre de ese año. En definitiva, Ibiza no da buenos recuerdos al futbolista más polémico del pasado Mundial.

El actual jugador de Boca Juniors, club en el que recibió su formación futbolística, ha pasado por varios conjuntos europeos además del PSG como el Chievo Verona, la AS Roma, el Empoli FC, el Zenit de San Petersburgo y la Juventus de Turín. Además, es un fijo en las convocatorias de la selección argentina, con la que se coronó campeón del mundo en la cita de Catar de 2022. En aquella ocasión tuvo un papel destacado en la final, ya que anotó uno de los penaltis de la tanda que decidió al vencedor.