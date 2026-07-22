El Parque Natural de Ses Salines, "el frente más avanzado" de la invasión de serpientes que arrasa a las lagartijas de Ibiza

La expansión de las serpientes invasoras es uno de los grandes retos medioambientales a los que se enfrenta la isla de Ibiza. La rápida proliferación de ofidios desde hace unos años está acabando con cada vez más ejemplares del único vertebrado endémico de la isla: la lagartija. En concreto, la serpiente de herradura (Hemorrhois hippocrepis) es la culpable de la paulatina desaparición de la sargantana pitusa (Podarcis pityusensis).

El conseller balear de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, ha presentado este miércoles en en la zona de Ibiza del Parque Natural de Ses Salines una iniciativa que pretende frenar el avance de las serpientes en las Pitusas. A través del proyecto europeo LIFE Reptiles, dotado con 2,18 millones de euros, se utilizarán "tecnologías innovadoras" que permitirán el rastreo y monitorización de las culebras, con drones e Inteligencia Artificial (IA).

"Venimos al Parque Natural de ses Salines porque es la zona, en este momento, donde el frente de invasión de las serpientes está más avanzado", explica Simonet. "Desde aquí y hasta el al sur todavía tenemos poblaciones estables de lagartijas, pero hacia atrás las serpientes han hecho mucho daño a esta especie tan nuestra", añade el conseller en relación a las zonas más afectadas por la presencia de ofidios.

Preocupación en los islotes

El municipio de Sant Josep no es el único que se enfrenta a este problema de extinción masiva. Los expertos señalan los islotes de las Pitiusas como uno de los mayores afectados por la amenaza de serpientes. Cada islote tiene una especie única de lagartija, lo que podría conllevar una pérdida definitiva de la especie si no se protegen adecuadamente.

Las culebras han proliferado en los islotes en estos últimos años. Los biólogos se han sorprendido al descubrir que la serpiente de herradura es capaz de llegar nadando de un islote a otro, a más de un kilómetro de distancia, para cazar lagartijas, siendo un animal "completamente terrestre".

Por este motivo, Simonet insiste en que, a partir de ahora, "todos los recursos estarán puestos en los islotes". Se instalarán más de 150 trampas en 25 islotes de las Pitusas y se utilizarán los drones para colocar las trampas en ellos, sin necesidad de desplazar a personas.

"La conservación de las lagartijas es una prioridad porque se trata de especies que sólo existen en Baleares y que forman parte de un patrimonio natural único" concluye el conseller.