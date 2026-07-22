Un okupa de Ibiza, al propietario del local: "Yo me voy cuando quiero, soy el jefe"

El artículo 47 de la Constitución Española se inicia explicando que 'todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada'. Si bien en la práctica esto no se cumple, la esencia del artículo de la Carta Magna es el rescoldo legal al que se aferran los okupas para entrar en una vivienda que no es suya.

Que te okupen tu propiedad en Ibiza, en esta época de crisis agravada de vivienda, no es algo inusual. No en vano, Ibiza es el lugar con la vivienda más cara de España: cada año se baten récords tanto en precio de venta como de alquiler. El pasado mes de enero, el Colegio Oficial de Arquitectos de Baleares (Coaib) elaboró un informe en el que se detalla el parque de vivienda que permanece vacío en la isla: en Sant Joan, más del 35 % de las viviendas permanecen vacías, mientras que en Santa Eulària la cifra asciende al 26 %. En Sant Josep la vivienda vacía supera el 21 %, en Sant Antoni más del 18 %, y en Vila la cifra supera el 10 %. Las razones por las que estas viviendas permanecen vacías son diversos: temor a que los inquilinos dejen de pagar, falta de liquidez para adecuar las viviendas o problemas a la hora de transmitir el patrimonio. Este parque vacío, además de elevar el precio del alquiler, genera otro problema extra: la okupación.

Allanamiento o usurpación

La ley que regula este fenómeno es clara. Existen dos delitos imputables al okupa: primero, el allanamiento de morada. Este delito es más grave y para su imputación el propietario tiene que demostrar que utiliza esa vivienda para su vida privada, aunque sea temporal o esporádicamente. Tendrá que presentar, entonces, documentos como facturas de luz y agua u otros que acrediten que esa vivienda se utiliza y que no está abandonada. También tendrá que demostrar que los okupas rompieron alguna cerradura o forzaron alguna puerta, algo que ellos bien se cuidan de que no se pueda demostrar. Si a los okupas se les pilla in fraganti o no pueden demostrar que llevan más de 48 horas en la vivienda, el desalojo es instantáneo.

El segundo delito es el de usurpación de vivienda. Este delito es más leve y es la salida legal que buscan los okupas. Para ello, tienen que poder demostrar que llevan más de 48 horas en la vivienda, y que esta no está siendo utilizada por nadie. Además, no reconocerán jamás la entrada por la fuerza a la vivienda y a la llegada de la Policía tendrán que haber cambiado todas las cerraduras que dan acceso a la vivienda y demostrar también que tienen llaves y que la puerta se puede abrir y cerrar con esa llave sin problemas. Una vez interpuesta la denuncia, el proceso se judicializa y hay que respetar los plazos legales para que finalmente se produzca el desalojo que, sin duda alguna, se producirá. A pesar del refuerzo en los juzgados para los casos de okupación, la justicia continúa siendo lenta: el tiempo de desalojo ronda los 12 meses, aunque algunas circunstancias especiales podrán alargarlo o adelantarlo.

El local está situado en la planta baja del edificio, junto al mar / Vicent Marí

Local okupado en Platja d'en Bossa

En esta situación se encuentra el propietario del local comercial del edificio Bossa Dos, en la calle Algarb, en Platja d'en Bossa. La semana pasada, cuatro personas entraron de noche en el local, que antiguamente albergaba la cafetería Buena Onda, y atrancaron las puertas desde dentro. Los vecinos llamaron a la Policía, que acudió al día siguiente, pero no pudo hacer nada: un local comercial no es una vivienda. No existe delito de allanamiento de morada.

Desde entonces, los vecinos no pueden dormir por las noches por las continuas discusiones, gritos y golpes de los okupas. Algunos tienen miedo de pasear con sus niños por las inmediaciones. El propietario ha acudido muchas veces a hablar con los okupas y en una de ellas se produjo una situación pintoresca: el okupa deambulaba alrededor del local, mientras que el propietario lo encaraba mientras esperaba por enésima vez la llegada de la Policía.

Cara a cara con el propietario

"¿Te vas a ir o no? No me mires con esta cara. ¿Te vas a ir o no?", le espeta el propietario. "¿Cómo me voy a ir a vivir a otro lugar? Habla bien. Yo soy Baba, no bobo", replica el okupa. La situación toma un cariz tenso, se vuelve una conversación de besugos. "No quiero problemas contigo, yo tengo problemas grandes", agrega el morador ilegal. "Los de arriba [del edificio] pueden tener problemas conmigo. Pero tú no puedes tener problemas conmigo y nunca los vas a tener", advierte. "Soy jefe de familia, palabra de hombre", continúa.

El propietario le pide que negocie con el otro morador del local para que logre que se vayan todos. "Yo no tengo que negociar con él, tú tienes que negociar", le responde el okupa. "¿Cuándo os vais?", pregunta el propietario. "Yo me voy cuando quiero, soy el jefe", responde. Toda la conversación es un mero trámite. Los dos saben que tendrán que esperar a que la Justicia dicte el desalojo, que se producirá tarde o temprano.

La propiedad sabe que existen otras maneras de expulsarlos, al margen de la ley. "El problema es que hoy en día cualquiera tiene una cámara en el bolsillo", reconoce. "Si yo ahora vengo y okupo mi local, ¿qué pasa?", se pregunta. "Es una sensación de indefensión total. Te dicen que no te tomes la justicia por tu mano, que tienes que hacer las cosas bien, que denuncies, que la Policía apoya al ciudadano... Es todo mentira. Se ponen todos de perfil", se queja este propietario de Ibiza.