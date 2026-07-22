José Manuel Casañ, líder de Seguridad Social, en Formentera: «En la música hay que tener curiosidad y arriesgar, aunque implique darse trompazos»

Para el fundador y líder de Seguridad Social, José Manuel Casañ (Benetússer, 1963), subir al escenario «es la mejor medicina». Lo deja claro en varias ocasiones durante la entrevista telefónica que mantiene con Diario de Ibiza desde Valencia, donde reside. Por delante tiene una semana intensa. Este miércoles, el mítico grupo nacido en 1982 estará en Punta Umbría (Huelva), al día siguiente en Chiclana (Cádiz) y este viernes en Formentera, para actuar en las fiestas de Sant Jaume. La cita musical, que incluye también el concierto de General Levy, será a partir de las 22.30 horas en la plaza de la Constitució de Sant Francesc Xavier. Seguridad Social, asegura el cantante y compositor valenciano, llega a la isla con muchas ganas de compensar «el mal sabor de boca» que les dejó a sus componentes el no poder tocar en la Diada de Formentera del año pasado debido a las malas condiciones meteorológicas.

¿Cuántos conciertos tienen por delante? Creo que van a parar poco en los próximos meses.

El grueso viene ahora, en verano. Nosotros no cerramos nunca la gira. Empezamos en el 82 y nunca hemos parado desde entonces. Sí que es cierto que en el 96, por ejemplo, no tuvimos gira española, pero fue porque teníamos mucho lío internacional. Calculo que hacemos una media de unos 80 conciertos anuales.

Portada del libro 'Voy a Marte'. / Grupo Editorial Sargantana

¿Considera el directo la parte más gratificante de su trabajo?

No solo la más gratificante, sino la más importante. Es donde se ve la verdad, donde un grupo es un grupo, sobre todo a nivel de rock, aunque es cierto que ahora con las nuevas tecnologías se puede engañar de cualquier manera, incluso en directo. Nuestro reto precisamente es adentrarnos en el terreno del rock and roll y en otros más mediterráneos o latinos solo con una guitarra, un bajo, una batería y una voz, sin nada pregrabado ni ningún tipo de aderezo.

El concierto de Formentera se enmarca dentro de la gira ‘Voy a Marte’, un proyecto nuevo que incluye un libro, que ya se ha publicado, y un disco, que saldrá, si no me equivoco, en septiembre y del que ya han lanzado dos sencillos.

Sí. En septiembre lanzaremos el tercer single y ya sacaremos el resto del disco. El álbum está conectado con el libro, que además de las letras de las canciones, contiene poemas, relatos, cuentos, fábulas, haikus e ilustraciones de amigos nuestros.

¿En el concierto de Formentera se centrarán más en grandes clásicos o en este nuevo trabajo?

No sé lo que vamos a hacer aún en Formentera. Básicamente, vamos a tocar los clásicos, pero siempre reservamos un espacio para la improvisación o para cambiar diez minutos antes el repertorio dependiendo de cómo nos sintamos o cómo veamos el ambiente. Lo que está claro es que no va a faltar ‘Chiquilla’, ‘Quiero tener tu presencia’ , ‘Comerranas’, ‘A tontas y a locas’ o ‘Un beso y una flor’. Me imagino que también haremos algo del nuevo trabajo, pero todo se verá in situ, es la magia del directo. Hemos hecho canciones que afortunadamente siguen traspasando generaciones y que ya no nos pertenecen porque forman parte del subconsciente colectivo. Hay artistas que solo quieren tocar temas nuevos, pero a mí me parece que tengo que interpretar también lo que la gente espera y crear con eso una ceremonia tremenda.

Han tardado casi diez años en lanzar nuevo trabajo, ¿por qué se lo han tomado con tanta calma en una industria que exige estar constantemente presente para no caer en el olvido?

Podríamos escribir libros sobre la industria, que ha evolucionado de una manera total. Si eres un grupo joven es más lógico que cada año saques discos, pero, como te comentaba antes, nuestros temas han traspasado generaciones. Me da la sensación de que si hiciéramos, por ejemplo, el ‘Himno a la alegría’, de Beethoven’, la gente no le haría tanto caso como a ‘Chiquilla’. Nosotros somos unos surferos del rock, por decirlo de alguna manera. Con eso quiero decir que hemos aprendido a acurrucarnos cuando viene una ola que no es la nuestra y esperar a que pase por encima para intentar aprovechar una ola que sí venga de cara. Aprendimos eso, por ejemplo, con la primera edición de ‘Operación Triunfo’. En esa época, todos los grupos que sacábamos discos no podíamos competir, no había espacio. Estos últimos años estaba la música urbana y el reguetón era prácticamente lo único que estaba en los medios a nivel masivo, entonces no era el momento adecuado para lanzar nada. Ahora hemos visto que había grupos de jóvenes que vuelven otra vez a coger guitarras y baterías y a utilizar el rock and roll y hemos creído que era una ola más propicia.

La emblemática banda valenciana nacida en los 80, autora de himnos como ‘Chiquilla’ y ‘Comerranas’, actuará la noche del viernes, 24 de julio, en Formentera. / Domingo J Casas

¿Qué hay de nuevo y qué de reconocible en su nuevo disco?

Hay cosas de toda la vida, como el power pop mediterráneo, que siempre cultivamos. Hay latinidad también. Hay tango, pero a nuestra manera, y poesía y ternura. Hay muchísimas cosas nuevas, pero también muchísimas otras que son parte de nuestra personalidad. Yo siempre soy partidario de ir innovando y cambiando, para evitar el aburrimiento sobre todo. Los Beatles nos enseñaron muy bien el camino y luego The Clash. Hay que tener curiosidad y arriesgar, lo que implica también meterse muchos trompazos. En nuestro caso siempre va a haber cosas nuevas, porque siempre vamos a estar investigando. Ahora, por ejemplo, estoy interesado en la jota valenciana.

A la hora de componer, ¿piensa en sacar lo que lleva dentro o tiene en cuenta también lo que puede llegar más al público?

En mi caso particular, exceptuando cuando trabajo por encargo, básicamente lo que hago es abrir mi alma. A mí escribir y cantar canciones me sirve de terapia. Es como desahogarme de alguna manera. Por tanto, cuando compongo sale de dentro, aunque a la hora de decidir lanzar un single y hacer un vídeo seleccionemos aquellas letras que puedan tener conexión con más público. Pero nunca me he planteado hacer una canción pensando en vender más, en ser famoso o convertirme en millonario. La fama no me interesa mucho, lo de millonario no me importaría, pero no es el objetivo de esto. El objetivo para mí es tener la oportunidad de estar encima del escenario, que es lo que más feliz me hace, aparte de que me gusta todo lo que conlleva, desde la grabación y los ensayos hasta las entrevistas.

¿De qué se siente más orgulloso y qué borraría de un plumazo de estos 44 años de carrera?

Para mí el triunfo es haberme mantenido durante 44 años viviendo de lo que me gusta, sin grandes alardes. En todo este tiempo me he arruinado un par de veces, pero siempre he tirado para adelante. Ese es el éxito en mi caso, estar más de cuatro décadas al pie de cañón, a veces sin jugar la Champions, pero siempre en Primera División. En cuanto a lo que borraría, no pierdo el tiempo pensando en ello, pero quizás, de salida, no confiaría tanto en un mánager o en una compañía de discos como hice, o no firmaría un contrato para toda la vida. Yo tenía por entonces 17 años y mis padres eran panaderos y no tenían ni idea de mundo musical. La verdad es que nos utilizaron bastante, como pasa con todos, pero si no hubiera cedido derechos de autor a determinada gente para que mis canciones estuvieran en primera línea, a lo mejor no hubiera llegado a ningún lado. O sea, no me arrepiento de nada.

"Para mí los años 80, creativamente, son superiores"

Desde el punto de vista creativo, ¿qué década de la música española considera más interesante?

Para mí los 80, creativamente, son superiores. Es una década que me gusta mucho porque son años muy frescos y no hay censura. En los 90 se consolida todo, nos hacemos más profesionales y todo es más serio, pero se pierde un poquito ese punto naíf y el rollo que tienen los 80.

¿Y qué piensa de la década actual?

La década actual me parece muy interesante, pero no me aporta grandes cosas nuevas, sobre todo a nivel de rock and roll. Como te decía antes, hay grupos relativamente jóvenes que, a pesar de que tienen guitarras y baterías, su personalidad es un poco escasa. Quiero decir con esto que están repitiendo unos patrones muy parecidos. Espero que con un poquito de tiempo puedan llegar a tener algo que sea completamente innovador dentro del rock, aunque eso es complicado.

¿Siente nostalgia de La Movida?

No, en absoluto. Yo estoy muy satisfecho con cómo estoy ahora. Sí que es cierto que, al principio, era muy enemigo de la nostalgia. No sé si será porque me hago mayor, pero ahora me doy cuenta de que no es mala del todo. De la misma manera que no hay que olvidar el pasado porque si no repetiremos todos los errores, la nostalgia, bien dosificada, es una alegría para nuestra mente y para nuestro espíritu.

¿Qué aconsejaría a los grupos de jóvenes que empiezan ahora para tener una vida tan prolongada como la de Seguridad Social?

Lo primero que les aconsejaría es que se asesoraren con abogados y gente preparada de absoluta confianza. Tú tienes que ser tu propio mánager y tu propia compañía de discos, aunque colabores con alguien. Tienes que ser consciente de todos los pasos que vas a dar y aprender y estudiar para que te pille preparado. Eso, por un lado, y, por otro, currar lo que no está escrito, investigar y tener siempre curiosidad, no conformarte y aunque hayas tenido un éxito grande no intentar repetirlo hasta que se queme, sino volver a encontrar otros caminos, aunque la gente luego no acabe comprendiéndolos. A la larga, creo que ese es el camino.

¿Qué otros proyectos tienen entre manos, además de publicar ‘Voy a Marte’?

Estamos preparando los grandes actos para celebrar nuestro 45 aniversario, que se va a abrir el 1 de mayo del 27 en el Roig Arena de Valencia. Luego seguiremos la gira por el resto de España y Latinoamérica. Habrá un disco también de bandas que nos quieren hacer una especie de homenaje. Independientemente, yo estoy trabajando también con otra historia más mediterránea que ya contaré en su momento. Voy a experimentar con diferentes culturas para llegar a la conclusión que tenemos clara, que el Mediterráneo no es un mar sino que es un país. Estoy en ello desde hace tiempo, es un proyecto de vida. Me va a llevar varios años porque tengo que viajar muchísimo, conocer a mucha gente y experimentar con muchas músicas.