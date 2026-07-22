Mueren dos jóvenes turistas en Formentera al chocar su moto contra un taxi

Dos jóvenes turistas de alrededor de 25 años de edad han fallecido esta mañana de miércoles en Formentera en un accidente de tráfico ocurrido en la salida de la Savina hacia el Parque Natural de ses Salines, en la carretera de es Pujols.

Según informa el servicio de emergencias del 061, las dos chicas circulaban en la misma moto y "han sido alcanzadas por un taxi". Al llegar al lugar los servicios de emergencia, una de las afectadas "presentaba signos incompatibles con la vida". La otra afectada, de unos 25 años de edad aproximadamente, estaba en parada cardiorrespiratoria pero, "a pesar de los esfuerzos de los equipos sanitarios por estabilizarla, no ha sido posible y ha fallecido".

Para asistir en el accidente se han movilizado a efectivos de la Guardia Civil, la Policía Local y dos ambulancias. Durante el tiempo que ha durado la asistencia en el lugar del accidente por parte de todos los servicios implicados, se ha cortado la carretera al menos desde la salida de la Savina, justo en el inicio de s'Estany Pudent.

Precisamente, el Consell de la isla informa en un comunicado que, debido al "grave accidente registrado esta mañana, el tramo comprendido entre la calle de Llevant (cruce con la carretera de la Savina) y la entrada de ses Illetes permanecerá cerrado al tráfico hasta nuevo aviso".

La Administración insular añade que este cierre, "se mantendrá mientras los servicios de emergencia y las autoridades competentes sigan trabajando en la zona y se llevan a cabo las actuaciones judiciales y policiales necesarias".

"Se pide a la ciudadanía", indican finalmente, "que evite desplazarse a esta zona, que respete la señalización y las indicaciones de los servicios de emergencia, y que utilice itinerarios alternativos".