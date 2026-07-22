Michael Jordan disfruta del sol y la gastronomía de Ibiza a bordo de su yate, valorado en 115 millones de dólares

Ibiza recibe cada año a decenas de celebridades vinculadas a todo tipo de actividades, pero la llegada de la leyenda de la NBA Michael Jordan es especial (aunque ya ha visitado la isla otros verano) debido al impacto tanto deportivo como comercial que tiene este exjugador de baloncesto, considerados por muchos como el mejor de la historia de este deporte.

El baloncestista, ganador de un oro olímpico en Barcelona 1992, disfruta del sol y la gastronomía de Ibiza durante sus vacaciones y ha sido visto en Cala Jondal y en el restaurante Zuma, situado en el puerto de la capital de la isla. Jordan ha elegido el Mediterráneo para pasar unas jornadas de desconexión, ya que llegó a Ibiza después de pasar unos días en Mallorca y en la ciudad francesa de Saint-Tropez.

El deportista, retirado hace años, navega a bordo de su yate ‘MBRACE’, que mide 74 metros de eslora y que fue adquirido por el ganador de seis campeonatos de la NBA en 2022 por 115 millones de dólares. Según Forbes, este barco tiene capacidad para 12 invitados y 24 tripulantes y fue construido en 2018 por el astillero alemán Abeking & Rasmussen. El coste de su uso anual ronda los diez millones de euros al año.

El ‘MBRACE’ tiene una manga de 12,8 metros y puede alcanzar una velocidad de 16 nudos. Además, su novedoso diseño ganó cuatro premios en los Boat International Design & Innovation Awards de 2018 gracias a innovaciones como la sala de observación submarina Neptune Lounge. También cuenta con una piscina, luces subacuáticas y un bar al aire libre.

Jordan es un gran aficionado a Ibiza, ya que se le vio en junio de 2024 en una publicación de Instagram del mago alemán Sean Christopher, que actuó para el jugador estadounidense. Y ha visitado la isla en otras ocasiones.