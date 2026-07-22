Mallorca recibe cada día 134 toneladas de residuos de Ibiza en las primeras jornadas del plan piloto

El carguero ‘Al Andalus Express’, de la naviera Baleària, ha transportado, hasta este lunes, 537 toneladas de residuos desde Ibiza a Palma desde que el pasado miércoles, 15 de julio, comenzó oficialmente la prueba piloto del plan de traslado de basuras a la planta incineradora de Son Reus, en Mallorca, cuyo objetivo es evitar que colapse el vertedero de Ca na Putxa, al que quedan alrededor de dos años de vida útil.

Es decir, se han enviado ya unas 134,25 toneladas al día, una media que se encuentra por debajo de las 150 toneladas del primer envío, según calculó el conseller del departamento de Gestión Ambiental de Ibiza, Ignacio José Andrés Roselló, el día en que se activó el plan piloto.

25,5 toneladas por camión

Según las cifras que maneja el Consell de Ibiza, cada camión utilizado en el traslado transporta unas 25,5 toneladas de media en cada viaje. Aproximadamente, el ro pax ‘Al Andalus Express’ ha cargado, de media, entre cinco y seis camiones en cada travesía realizada desde el miércoles con destino al puerto de Palma, desde donde los vehículos se dirigen a la planta incineradora de Tirme. No obstante, a veces esa media se dispara: por ejemplo, ayer se esperaba que fueran embarcados siete camiones en Ibiza.

Desde la institución insular aseguran que, de momento, no han encontrado ningún problema ni incidencia reseñable, salvo el retraso en el barco ocurrida el primer día

El objetivo del plan piloto es comprobar la viabilidad del envío, así como detectar problemas y corregirlos, pero desde la institución insular aseguran que, de momento, no han encontrado ningún problema ni incidencia reseñable, salvo el retraso en el barco ocurrida el primer día. Se refieren a la inmovilización, en el puerto de es Botafoc, del ‘Al Andalus Express’ durante varias horas después de que el capitán marítimo de las Pitiusas, Luis Gascón, informara de que el barco, que tenía como hora de salida hacia Mallorca las seis de la tarde, había sido retenido en uno de los muelles debido a "deficiencias graves" que afectaban a la seguridad.

No entró en más detalles, salvo para decir que la intervención estaba motivada por "convenios internacionales" relacionados con la seguridad marítima y la prevención de la contaminación. Finalmente, la naviera subsanó las deficiencias y el barco zarpó con tres horas y media de retraso sobre lo previsto. Gascón puntualizó que la naviera colaboró "en todo" y que el objetivo era que pudiera "retomar cuanto antes su actividad" la misma tarde noche de aquella jornada, como finalmente sucedió.

También afirman desde el Consell de Ibiza que no se ha detectado ninguna filtración de lixiviados procedentes de los residuos transportados, de lo que se deduce que el sistema de empaquetamiento estaría funcionando, al evitar que rezumen: "No nos consta, no. Viene empaquetado y con un tratamiento contra olores y contra insectos". Quienes han asistido al envío aseguran que no huele absolutamente a nada, "incluso pegando la nariz allí", salvo un característico olor "a plástico, como de colchoneta de playa".

33.000 toneladas de seguir esta media

Los residuos enviados provienen del contenedor gris del rechazo y son tratados previamente en el Área Ambiental de Ca na Putxa, donde son compactados, embalados y tratados con productos químicos contra el mal olor y las plagas de insectos. Luego, se transportan en camiones hasta el puerto de Ibiza, donde el carguero se encarga de llevarlos hasta Mallorca para ser incinerados en la planta de Son Reus.

De proseguir este ritmo de envíos, y a una media de 134 toneladas al día, se podrían trasladar a la planta incineradora de Son Reus unas 33.000 toneladas al año, unas 11.000 menos que las calculadas inicialmente por el conseller de Medio Ambiente del Consell de Mallorca, Pedro Bestard, presente en el primer envío desde Ibiza, quien cifró en unas 3.500 las toneladas que recibiría Mallorca al mes (42.000 al año).

Los consellers de Medio Ambiente de Ibiza y Mallorca comprueban las balas de residuos empaquetados. / Consell de Eivissa

No obstante, y al tratarse de los primeros días del plan piloto, lo más probable es que la media de camiones embarcados aumente progresivamente, como ya adelantó el pasado miércoles el conseller de Gestión Ambiental de Ibiza: "En un principio, enviaremos siete plataformas, máximo ocho, pero todo depende un poco de cómo está funcionando la planta, de cómo estamos produciendo residuos, del embalaje… Unos días enviaremos cuatro y otros días ocho, es un plan piloto que ajustaremos en el futuro", explicó Roselló.

Por su parte, Bestard aseguró que esos siete u ocho camiones como máximo eran poca cosa comparados con los 780 que entran a diario en la planta incineradora de Tirme: "Si entran siete camiones más es como si pasaran por delante de tu casa siete coches más, no te das cuenta. Es un 1% de los camiones que llegan a la incineradora". Allí queman 50.000 toneladas cada mes, unas 700.000 toneladas en el año: "Lo que produce Eivissa [en un año] es lo que Mallorca produce en el mes de febrero", detalló Bestard.

El conseller mallorquín de Medio Ambiente aprovechó aquel día para cargar contra los grupos de izquierda del Consell de Mallorca, que están en la oposición, por ir en contra del envío de residuos: "El PSOE en Ibiza está a favor de que se trasladen los residuos a Mallorca, mientras la jefa de la oposición [del Consell de Mallorca] dice que ‘en Mallorca son residuos y en Eivissa son mierda’», en referencia a las palabras de la socialista Catalina Cladera, quien calificó de esa manera los residuos provenientes de las Pitiusas. "En 2019, la izquierda aprobó llevar los residuos de Menorca y Eivissa a Mallorca y ahora que se ha conseguido esta gesta, están en contra", recordó Bestard.