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La advertencia del coordinador autonómico de Pediatría del IB-Salut, Juan Carlos de Carlos Vicente, durante esta época del año: «Ningún niño debe estar ni un solo segundo sin vigilancia en el agua». El experto advierte de que el grupo de mayor riesgo es el de los menores de seis años «porque todavía no saben nadar bien», y recuerda que la mayoría de los accidentes «ocurren en las piscinas». Además, alerta de que en las islas «faltan entre 50 y 70 pediatras» y reconoce que hay «dificultades para atraerlos», como en el resto de sectores y profesiones.

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La demora en la llegada de mercancías, sobre todo no perecederas, como las bebidas, a las islas por la falta de conductores en la Península. Este problema se agrava además debido al incremento de la demanda que provoca la temporada turística.

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La tutela por parte del Consell de Formentera de más de 200 menores migrantes que llegaron a la isla sin el acompañamiento de un adulto. La cifra se ha disparado tras la llegada de las últimas pateras a las islas desde el pasado fin de semana; en total, han sido interceptadas 111 personas en aguas o ya en la costa de las Pitiusas en apenas 24 horas. De entre los llegados a Formentera, al menos una veintena eran menores.

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