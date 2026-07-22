José Antonio Porras: "Una ambulancia tarda 20 minutos en llegar a Cala Salada; antes era impensable"

"El tiempo que tarda una ambulancia en llegar hasta Cala Salada para atender una urgencia es de 20 minutos", indica José Antonio Porras, coordinador municipal de playas del Ayuntamiento de Sant Antoni. Esta situación, comprobada durante una emergencia ocurrida hace escasos días en la zona, "es un dato muy representativo, ya que hace diez años era impensable que tardasen tan poco, porque los tiempos de respuesta eran excesivamente largos". "Habrían tardado, como mínimo, el doble o el triple", reconoce Porras.

Según explica, esta mejora ha sido posible, en gran parte, gracias al control del acceso de vehículos a Cala Salada y Cala Saladeta, dos de las playas más emblemáticas y visitadas de Ibiza. Esta medida se aplica en la zona durante cada temporada turística desde 2016 y las modificaciones introducidas a lo largo de este periodo "han permitido mejorar el sistema con el paso de los años".

Galería: imágenes del acceso a Cala Salada / Toni Escobar

Entre estas mejoras, Porras destaca las variaciones en los horarios. Actualmente, el control de acceso funciona de 9.30 a 17 horas, de lunes a domingo y de manera ininterrumpida, desde el 1 de mayo hasta el 15 de octubre. Anteriormente, las restricciones comenzaban en junio e incluso hubo temporadas en las que solo se aplicaban entre las 10 y las 16 horas.

Un vehículo accede a uno de los 'parkings' de Cala Salada con uno de los responsables del control de acceso de vehículos de fondo. / Toni Escobar

"Antes llegabas y ya te encontrabas con todo el caos circulatorio. Además, ahora los autobuses son eléctricos, pasan aproximadamente cada 15 minutos y realizan trayectos de manera constante. También hay, desde hace dos o tres años, un sendero de unos 500 metros que permite ahorrar un kilómetro de recorrido a pie, ya que antes había que caminar por la carretera", explica.

Porras: "Se ha mejorado el control de acceso, las zonas de aparcamiento y el servicio público"

Porras concluye: "Se ha mejorado el control de acceso, las zonas de aparcamiento y el servicio público con el objetivo de que todo esté más ordenado, seguro y accesible".

A pocos metros se encuentra Éric Boro, el joven encargado del control de acceso, quien aprovecha uno de los pocos momentos en los que no tiene que indicar a los conductores por dónde deben dirigirse, ofrecer información o comunicarse con sus compañeros mediante el walkie-talkie para explicar cómo es el día a día con los visitantes.

Visitantes a la playa recorren a pie un tramo de la pronunciada subida que da acceso a Cala Salada y Cala Saladeta. / Toni Escobar

"La situación depende del día. Cuando hace mucho calor cuesta más hablar con la gente, porque viene más alterada y tiene menos ganas de caminar, pero la situación mejora cada año", señala.

Éric Boro: "La gente que ya no puede entrar suele llegar más temprano al día siguiente"

Boro considera que "cada vez hay más gente que conoce el control de acceso". A pesar de ello, relata que "siempre hay alguien que se hace el despistado e intenta superar el control".

Además, explica una reacción habitual entre los conductores que llegan cuando los distintos aparcamientos ya están completos: "Hay gente que viene en un momento del día en el que ya no puede pasar y, normalmente, al día siguiente llega más temprano. Dicen: 'Si hoy no he podido entrar, mañana tendré que venir antes', aunque a algunos les sigue costando madrugar".

A quienes no les ha costado levantarse temprano para darse un chapuzón en Cala Salada y a Cala Saladeta es a Sandra, Davinia y Eva. Esta última reside en la isla y ejerce como guía turística del grupo, mientras sus amigas, que visitan Ibiza "anualmente", siguen las indicaciones de su compañera.

El trío, que enfila el camino de regreso al coche y da por concluida su visita a la playa, conoce bien la mejor fórmula para encontrar aparcamiento en Cala Salada: "Ya sabemos que tenemos que levantarnos temprano para aparcar y caminar un poquillo para contemplar maravillas como esta".

Rosa, Marisa y Natalia: "No teníamos ni idea del control de acceso"

Las tres amigas han llegado a la playa alrededor de las nueve de la mañana. Sin embargo, este caso no es, ni mucho menos, la tendencia habitual, ya que muchos visitantes optan por acudir a la hora de comer. Quienes tienen reserva en el restaurante disponen de una plaza de aparcamiento asegurada, pero quienes no la tienen, un porcentaje elevado, dependen de la suerte, puesto que los aparcamientos suelen estar completos.

No todos los vehículos tienen la suerte de acceder a alguno de los 'parkings'. / Toni Escobar

Eso sí, hay quienes tienen fortuna y logran acceder justo cuando algún vehículo abandona Cala Salada y el personal de control les permite la entrada para estacionar. Es el caso de Rosa, Marisa y Natalia. Esta familia se muestra feliz tras superar un control de acceso que desconocía: "No teníamos ni idea de esto, pero el chico de la entrada nos ha dicho que podíamos pasar y aparcar. Hemos venido a la aventura".

A pesar de ello, celebran haber superado la misión: "Ha sido llegar y besar el santo".

Por su parte, Pilar, junto a su pareja, Luis, y su hijo Rui, visita por primera vez la isla. Acaban de llegar al aparcamiento donde se encuentra su vehículo tras subir el último tramo del camino, provisto de escaleras y situado más cerca de la playa. Esta familia, procedente de Galicia y que disfruta de su tercer día de vacaciones en Ibiza, relata su experiencia con el control de acceso: "Hemos venido temprano y, aunque ya estaba instalado el control, nos han dejado pasar sin ningún problema".

Trame de carretera a pocos metros del inicio del control de acceso de vehículos. / Toni Escobar

La familia se muestra satisfecha con la experiencia: "Volveríamos sin duda". Sin embargo, al ser preguntada por lo que habría hecho en caso de no haber podido acceder al aparcamiento, la madre se muestra dubitativa: "Nos ha encantado la playa, pero, como estamos siguiendo una ruta en la que un día visitamos la parte norte, otro la sur y hoy tocaba la oeste, y estamos pocos días, quizá no habríamos cambiado el itinerario solo para tratar de entrar aquí otro día. Aunque, si hubiésemos pasado por delante por casualidad en otro momento, habríamos intentado entrar".

El control de acceso ha permitido ordenar la llegada de vehículos y mejorar la seguridad en Cala Salada, aunque también obliga a los visitantes a planificar su jornada con antelación. Madrugar, utilizar el transporte público o confiar en que se libere alguna plaza se han convertido en las principales opciones para disfrutar de una de las calas más concurridas de Ibiza.