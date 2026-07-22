Un verano de fiesta para Sant Llorenç: Consulta aquí toda la programación

Sant Llorenç volverá a convertirse este verano en punto de encuentro para vecinos y visitantes con motivo de sus fiestas patronales. El Ayuntamiento de Sant Joan y la Comisión de Fiestas de Sant Llorenç han preparado un amplio programa de actividades culturales, musicales, deportivas, infantiles y tradicionales que comenzará el 25 de julio y se prolongará hasta el 29 de agosto.

Las celebraciones tendrán además una última cita el 12 de diciembre, cuando se llevará a cabo la cuarta edición de la 'Fira de sa Matança', una jornada dedicada a las costumbres, la gastronomía y el patrimonio rural de la isla.

Programa completo de las Fiestas de Sant Llorenç y atrás su iglesia. / Ayuntamiento de Sant Joan

El programa comenzará el sábado 25 de julio con una visita guiada gratuita a Juntos Farm y un concurso de baile en el Club Social de Sant Llorenç, con pruebas de pasodoble, tango y vals. Durante los días siguientes se celebrarán también diferentes torneos de cartas y una jornada de puertas abiertas con hinchables en la piscina municipal de Sant Joan.

Una de las principales novedades de esta edición será el concierto 'Eivissa Daurada', previsto para el 1 de agosto. La actuación ofrecerá una experiencia musical a la luz de las velas protagonizada por artistas locales. Samuel Pérez al piano, Carlos Vesperinas al violonchelo y Raquel Ortiz como voz invitada interpretarán bandas sonoras, grandes clásicos y composiciones originales.

Los más pequeños tendrán un protagonismo especial el 7 de agosto con una gran fiesta infantil que incluirá hinchables acuáticos, talleres, animación y una fiesta de la espuma. La velada concluirá con el espectáculo familiar del mago José Mari Alcázar, ganador del Primer Premio Nacional de Magia Infantil.

La música continuará el sábado 8 de agosto con la actuación de Arredefolk y el concierto de Ojos de Serpiente, banda tributo a Fito & Fitipaldis. La madrugada estará protagonizada por el Sant Llorenç Festival, con las actuaciones de Sr. Cardona y John Sax.

El día grande de las fiestas

Los principales actos tradicionales se concentrarán el lunes 10 de agosto, festividad de Sant Llorenç. La jornada comenzará con una exposición de vehículos organizada por Eivissa Club 4x4 y Club Pitiús y continuará con una actuación de la Escuela de Música de Sant Joan en el porche de la iglesia.

A las 18.30 horas se celebrará la misa solemne, seguida del desfile de carros tradicionales, una exhibición de baile payés a cargo de Sa Colla de Labritja y una degustación de dulces típicos organizada por el Ayuntamiento.

Tras la entrega de trofeos, la programación musical continuará con los conciertos de Eribertho Cruz y del grupo Esta Me La Sé.

Cena gratis para la tercera edad

El fin de semana del 15 y 16 de agosto se disputará una competición de Compak Sporting en la finca de s’Hort d’en Cosmi. El domingo 16 estará dedicado además al homenaje a la tercera edad, con una comida en el restaurante Es Pins sufragada por el Ayuntamiento.

La programación de esa jornada se completará con una exposición de pinturas de la joven artista Mar Torres Marí, una nueva misa solemne, baile payés a cargo de 'Sa Colla de Labritja' y la actuación del Grup de Danses d’Alzira.

Las celebraciones estivales concluirán el 29 de agosto con una fiesta en la Font de Balàfia.

La concejala de Fiestas, Carmen Rodríguez Tur, ha destacado que las celebraciones representan “la esencia de nuestros pueblos” y constituyen una oportunidad para reencontrarse, compartir las tradiciones y reforzar el sentimiento de comunidad.

Rodríguez ha señalado que el programa se ha diseñado para todas las edades y combina los actos más arraigados con propuestas culturales y musicales. También ha agradecido el trabajo de la Comisión de Fiestas, las personas voluntarias, las entidades colaboradoras, los patrocinadores y el personal municipal.

Desde el Ayuntamiento de Sant Joan animan a vecinos y visitantes a participar en unas fiestas que buscan mantener vivo el carácter rural, la identidad y el patrimonio cultural de Sant Llorenç de Balàfia.

Agenda de las Fiestas de Sant Llorenç 2026

Sábado 25 de julio

18.30 horas: Visita guiada gratuita a Juntos Farm

21 horas: Concurso de pasodoble, tango y vals en el Club Social de Sant Llorenç

Martes 28 y jueves 30 de julio

19 horas: Torneos de ramé, manilla y tuti en el Club Social

Sábado 1 de agosto

De 9.30 a 13 horas: Jornada de puertas abiertas con hinchables en la piscina municipal de Sant Joan

21 horas: Concierto Eivissa Daurada a la luz de las velas

Viernes 7 de agosto

De 18.30 a 21.30 horas: Gran fiesta infantil con hinchables acuáticos, talleres, animación y fiesta de la espuma

De 21.30 a 23 horas: Espectáculo familiar del mago José Mari Alcázar

Sábado 8 de agosto

20.30 horas: Concierto de Arredefolk

22.30 horas: Actuación de Ojos de Serpiente, tributo a Fito & Fitipaldis

De 1 a 4 horas: Sant Llorenç Festival con Sr. Cardona y John Sax

Lunes 10 de agosto

17 horas: Exposición de vehículos de Eivissa Club 4x4 y Club Pitiús

17.45 horas: Actuación de la Escola de Música de Sant Joan en el porche de la iglesia

18.30 horas: Misa solemne

19.30 horas: Desfile de carros tradicionales, baile payés de Sa Colla de Labritja y degustación de dulces típicos

20.30 horas: Entrega de trofeos

21 horas: Concierto de Eribertho Cruz

23 horas: Concierto de Esta Me La Sé

Sábado 15 y domingo 16 de agosto

9 horas: Competición de Compak Sporting en la finca de s’Hort d’en Cosmi

Domingo 16 de agosto

14 horas: Comida de homenaje a la tercera edad en el restaurante Es Pins

18 horas: Exposición de pintura de Mar Torres Marí

18.30 horas: Misa solemne

19.30 horas: Baile payés a cargo de Sa Colla de Labritja

20 horas: Actuación del Grup de Danses d’Alzira

Sábado 29 de agosto

20 horas: Fiesta en la Font de Balàfia

Sábado 12 de diciembre

De 12 a 20 horas: Cuarta edición de la Fira de sa Matança