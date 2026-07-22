Ibiza tendrá seis profesionales más en Atención Primaria el día del eclipse

Las unidades de Atención Primaria de Ibiza contarán con seis profesionales más para reforzar el servicio durante la jornada del eclipse previsto para el 12 de agosto. Además, acudirán a Formentera otros dos. Según indica el Govern balear en un comunicado, estos efectivos se repartirán entre los centros de salud de Vila, Santa Eulària, Sant Antoni y Formentera.

El Ejecutivo autonómico ha creado un gabinete de seguimiento, presidido por la consellera de Salud, Manuela García, que ha creado un protocolo para facilitar la actuación integrada entre Atención Primaria, SAMU 061 y Atención Hospitalaria con las medidas organizativas necesarias.

Así, Atención Primaria, los hospitales de las islas y el SAMU 061 contarán con adaptaciones organizativas que incluyen, principalmente, el refuerzo de los equipos de profesionales, en previsión de posibles sucesos que requieran actuación extraordinaria de urgencia. También recibirá una atención especial todo lo relacionado con la asistencia en el área de oftalmología.

En total, el Servicio de Salud reforzará el dispositivo asistencial el día del eclipse y los días sucesivos con hasta 160 profesionales. En Atención Primaria serán 40 efectivos (18 médicos, 18 enfermeras y cuatro conductores), 26 de ellos en Mallorca, seis en los centros del Área de Salud de Menorca (ASMEN), además de los ya mencionados en las Pitiüses.

Los hospitales estarán reforzados aproximadamente con 70 profesionales: 25 médicos, 20 enfermeras, diez técnicos en curas auxiliares de enfermería (TCAE) y 15 celadores. El SAMU 061 recibirá 50 trabajadores más: diez médicos, nueve enfermeras, 21 técnicos y dos telefonistas. La Central de Coordinación se reforzará asímismo con tres médicos y cinco enfermeros.

Dispositivo de varios días

Las iniciativas incluidas en el protocolo no se limitan a la jornada del acontecimiento, sino que alcanzan desde días antes hasta días posteriores, puesto que las incidencias sanitarias se pueden prolongar. De esta manera, el Govern se anticipa a las posibles incidencias que pueda haber en materia sanitaria para disponer de la máxima preparación ante un incremento puntual de la demanda asistencial.

La Dirección General de Salud Pública recuerda que es fundamental proteger los ojos correctamente mientras se observa el fenómeno meteorológico para evitar daños que podrían resultar irreversibles para la visión. Los oftalmólogos aconsejan tener un cuidado especial con los niños, puesto que en edades tempranas tienen la vista más sensible y, al estar emocionados por la observación del eclipse, su pupila se encuentra más dilatada.

Por eso, desde Salud Pública se recomienda que los menores de seis años no contemplen el eclipse solar directamente porque resulta complicado conseguir que sigan las normas de seguridad y porque es suficiente un corto espacio de tiempo para producir lesiones irreversibles en la retina. Se aconseja por lo tanto que se mantengan en un lugar donde no puedan mirar el sol directamente y es preferible que sigan el fenómeno a través de una pantalla de televisión o a través de otros medios digitales.

Proteger los ojos

La Dirección General recuerda que solo hay una manera segura de ver el eclipse, con unas gafas homologadas con la certificación ISO 12312-2. También advierte de que no se hagan experimentos con filtros caseros como cristales ahumados, diapositivas veladas, radiografías usadas, gafas de sol (sea cual sea su protección ultravioleta), filtros polarizados u otros filtros que no cumplan la normativa obligatoria. Aunque el sol no produzca molestias o aparezca oscuro detrás del filtro no quiere decir que los ojos estén seguros. Las lesiones pueden aparecer entre las seis y las 48 horas posteriores a la exposición.

Tampoco es seguro usar unas gafas de eclipse para mirar por unos prismáticos, un telescopio o cualquier otro instrumento óptico. Se tienen que usar los filtros adecuados, puesto que se concentra la luz solar y la protección es insuficiente. Además, la luz concentrada quemará el filtro y el ojo recibirá toda la luz solar concentrada por el instrumento.

Treinta segundos de exposición

Los especialistas advierten de que solo 30 segundos de exposición al sol sin protección pueden provocar lesiones irreversibles sin tratamiento posible. De estas, la más grave afectaría la mácula y se produciría solo con observar el fenómeno. Esta lesión se manifestaría con una mancha oscura en el centro del ojo, una visión distorsionada con la que se percibirían los objetos más grandes o más pequeños o con una alteración de los colores.

El eclipse también podría provocar daños a la córnea, que se manifestarían entre seis y 48 horas después del fenómeno. Los síntomas de la lesión podrían ser un enrojecimiento del ojo, molestias, picor, escozor, visión borrosa o lagrimeo constante, como si se tuviera un objeto extraño dentro del ojo. Afortunadamente, estos daños sí que pueden ser tratados sin que queden secuelas posteriores.

Campaña autonómica de control de gafas

El Departamento de Protección y Defensa de los Consumidores, que pertenece a la Dirección General de Prestaciones, Farmacia y Consumo, lleva a cabo una campaña autonómica para controlar el etiquetado de las gafas y el distintivo de la CE. Las actuaciones de inspección empezaron el mes de mayo y se prolongarán hasta la fecha del fenómeno meteorológico. Se han inmovilizado (o destruido voluntariamente) las gafas no homologadas, en los casos en que había una ausencia de etiquetado o del distintivo de la CE, una comercialización en un idioma no oficial o una carencia de todos los datos del responsable del producto.

A fecha de hoy, se han realizado 30 actuaciones en la campaña autonómica y se han inspeccionado cinco marcas de gafas y se han destruido 48 unidades que no cumplían los requisitos. El director general del Servicio de Salud, Javier Ureña, ha matizado que aunque se haya planificado una actuación coordinada e integrada entre la red hospitalaria, Atención Primaria y SAMU 061; cada dispositivo asistencial tiene sus medidas específicas.

En el caso de Atención Primaria, se ha llevado a cabo una campaña de difusión del día del eclipse con los consejos para disfrutar de manera segura. Además, entre los equipos de Atención Primaria, SUAP y PEC se ha difundido el protocolo de actuación ante posibles lesiones oculares, además del circuito de coordinación con hospitales de referencia y SAMU 061.

Refuerzo en 18 centros de salud

Ya el día del eclipse, hay un refuerzo especial de profesionales en los centros de salud (PEC y SUAP) próximos en las zonas donde se prevé más aglomeración: Andratx, Santa Ponça, Sóller, Esporles, Pollença, Trencadors, Martí Serra, Escola Graduada, Es Blanquer, s'Escorxador y son Pisà en Mallorca. En el caso de Menorca, son Es Banyer, Canal Salat i Dalt Sant Joan; además de los mencionados de las Pitiüses. Estos 18 centros dispondrán, cada uno, de un equipo adicional de profesionales, que se sumarán a los habituales.

También se aplicará un circuito de derivación consensuado con hospitales a urgencias oftalmológicas para los casos en los que sea necesario. Esto es debido a que se prevé que muchas consultas se puedan resolver en Atención Primaria y, en algunos casos, las lesiones pueden aparecer en días posteriores. Este es uno de los motivos por los que la vigilancia asistencial se tiene que prolongar durante los días posteriores al eclipse.

En cuanto a la Atención Hospitalaria, en los días previos se analizará la disponibilidad prevista y la capacidad de ampliación de las camas de hospitalización, urgencias/observación, así como de curas críticas y áreas de reanimación. También se identificarán medidas para incrementar progresivamente la capacidad asistencial si la evolución de la situación asistencial lo requiere.

Servicios estratégicos

También en este caso se refuerzan los servicios estratégicos, especialmente Urgencias, Medicina Intensiva, Anestesiología y Reanimación, Oftalmología, Traumatología, Cirugía General, Radiología, Laboratorio y aquellos otros cuya actividad se pueda incrementar durante el acontecimiento. Hay que tener presente el posible riesgo de aumento de demanda por más traumatismos, accidentes de tráfico o acuáticos, intoxicación, golpes de calor, quemaduras y otras urgencias médicas o quirúrgicas.

Por otro lado, la actividad asistencial programada o la que requiera transporte sanitario no urgente para los días 11, 12 y 13 de agosto se reagendará para los días anteriores o posteriores, siempre que sea posible. El objetivo es preservar la disponibilidad del transporte sanitario para las altas hospitalarias, la atención urgente, los tratamientos que no puedan demorarse y las posibles contingencias. Queda garantizada, en todo caso, la continuidad de los procesos dependientes del tiempo y de aquellas actividades cuya demora pueda comprometer la seguridad o el pronóstico del paciente.

Oftalmólogo localizado

Se adecuará la cobertura asistencial de oftalmología desde la tarde del 12 de agosto hasta el 15 de agosto, ambos incluidos. Se dispondrá, como mínimo, de un oftalmólogo localizado y se reforzará la presencia física del servicio en función del incremento de la demanda oftalmológica urgente y de las características del hospital. También se tiene que tener presente que, después de la valoración urgente de las lesiones oculares relacionadas con el eclipse solar, los pacientes que requieran seguimiento o estudios complementarios serán dados de alta con la cita de la revisión a Oftalmología ya programada.

Durante el día del eclipse, todo estará preparado para adaptar la organización interna del hospital y la actividad a la evolución de la situación asistencial. También se mantendrán operativos los procedimientos de respuesta ante incidentes con víctimas múltiples y otras emergencias extraordinarias, colaborando en la respuesta coordinada de acuerdo con los planes vigentes.

Pasado el 12 de agosto, las gerencias hospitalarias tienen que continuar con el seguimiento de la situación asistencial, especialmente ante la posible aparición diferida de lesiones oculares relacionadas con la observación del eclipse y mientras persista cualquier repercusión asistencial derivada del acontecimiento. Además, se mantendrán los circuitos de coordinación y derivación establecidos con Atención Primaria y el SAMU 061 y se restablecerá progresivamente la actividad asistencial programada a medida que la situación lo permita.

Coordinación con centros sanitarios

Por su parte, el servicio de emergencias sanitarias del SAMU 061 tiene que coordinar los días previos al acontecimiento su planificación operativa con Atención Primaria, Atención Hospitalaria, GSAIB, el Centro Coordinador de Urgencias Médicas (CCUM) y el resto de los organismos implicados. Se adecuará la dotación de recursos asistenciales y de transporte sanitario en función de la previsión de demanda y de las zonas de más concentración de población para que se lleve a cabo una activación de los recursos de atención urgente y transporte sanitario, si hace falta, el día del eclipse.

También se tiene que coordinar la disponibilidad del transporte sanitario urgente y programado, priorizando la atención urgente, las altas hospitalarias, los tratamientos no demorables y las posibles contingencias. También se revisará la operatividad de los procedimientos de respuesta ante incidentes con múltiples víctimas y otras emergencias extraordinarias para implantarlos el día 12, si es necesario. Además, se tienen en cuenta los riesgos sobrevenidos como ahogamientos por la mayor presencia de personas en el mar, rescates en la montaña o incendios forestales.