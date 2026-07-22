El gigante de piedra del Cretácico que permaneció oculto 90 millones de años en una montaña de Ibiza

Una vez, Jacques Monod escribió: "Todo ser vivo es también un fósil. En su interior, hasta la estructura microscópica de sus proteínas, lleva las huellas, si no los estigmas, de su ascendencia". El sonido de las chicharras acompañaba cada paso. En una tarde especialmente calurosa, Carlos (prefiere no dar su apellido) avanza solo por una zona montañosa de Ibiza cuando decide abandonar el recorrido habitual. No busca nada en particular. Simplemente ha visto un pequeño sendero que se desviaba del camino y ha sentido curiosidad.

"Me dio por meterme por ahí y empecé a caminar. No iba hacia ningún punto concreto", recuerda. Tras avanzar entre los pinos, evitando ramas y la vegetación, encuentra algo que le obliga a detenerse: una roca de forma casi cuadrada. En su superficie destaca una figura en espiral, parecida al caparazón de una enorme caracola. Carlos se detiene inmediatamente. "He encontrado algunas, pero eran muchísimo más pequeñas. Esta me llamó la atención porque era gigante", explica.

Fósil o roca encontrada en un camino de Ibiza. / Ibiza Sin Filtro

En un primer momento no piensa en términos científicos ni la identifica como un fósil concreto. Para él, lo que tiene delante es una caracola gigante atrapada en la piedra. «Yo la llamé caracola porque me parecía una de esas caracolas típicas, pero enorme. No tengo conocimientos de geología ni sabía realmente qué era».

Carlos nació en Málaga, pero hace años que Ibiza se convirtió en su casa. La conoce a pie, desviándose de las rutas habituales y descubriendo rincones que no aparecen en las guías turísticas. Desde hace cinco años se dedica a organizar excursiones para residentes y visitantes, especialmente turistas extranjeros que desean descubrir la cara más natural de la isla. Cuando no tiene una ruta programada, sale solo a explorar, como hace cuatro días.

Un bloque gigante de 40 x 40 centímetros

Utilizando una aplicación de medición de su teléfono móvil, calcula que el bloque de piedra que tiene delante puede alcanzar aproximadamente los 40 por 40 centímetros. El hallazgo se encuentra a unos 20 minutos a pie del lugar más cercano en el que se puede dejar un vehículo. El acceso, según relata, es estrecho y complicado, con tramos empinados que obligan a avanzar entre las rocas. "Ni siquiera una motocicleta de campo o un quad podrían llegar hasta allí", afirma.

Carlos graba un vídeo y lo publica en su perfil 'Ibiza Sin Filtro'. En las imágenes se observa la formación incrustada en la roca y puede compararse su tamaño con una mano y con algunos de los objetos que colocó junto a ella. La publicación despierta rápidamente la curiosidad de los usuarios. Algunos apuntan que podría tratarse de un ammonites, un molusco marino extinguido cuyo caparazón quedó fosilizado, aunque esta identificación todavía debe ser confirmada por un experto.

Es un ammonite clarísimo de 90 millones de años

"Es un ammonite clarísimo, además del Cretácico, de los que hay aquí en Ibiza", confirma a Diario de Ibiza el geólogo Luis Tostón, co-comisario de una exposición dedicada a la geología de la isla. El especialista, preguntado por teléfono por este diario, estima que la pieza podría tener entre 80 y 90 millones de años. Aunque considera que su identificación es clara a partir de las imágenes, señala que sería conveniente examinar tanto el fósil como las rocas que lo rodean para precisar sus características. La pregunta resulta inevitable: ¿cómo puede aparecer el fósil de un animal marino en una zona elevada y alejada de la costa?

La respuesta se encuentra en la historia geológica de Ibiza; Los ammonites vivían en el mar. Se desplazaban por el agua en busca de alimento y, al morir, sus restos caían hasta el fondo marino. Allí, sus caparazones podían quedar cubiertos lentamente por sedimentos ricos en carbonato cálcico.

Amonita gigante hallada en una montaña de Ibiza. / Ibiza Sin Filtro

"Los materiales que estaban en el fondo marino se levantaron por el choque entre África y Europa y dieron lugar a la isla de Ibiza. Gran parte de sus rocas calizas se depositaron bajo el mar hace millones de años y ahora aparecen en las montañas", resume el experto. De este modo, aquella "caracola gigante" no habría subido hasta la montaña. Fue la propia montaña la que se elevó desde el fondo del mar.

Una roca que parece haber sido cortada

El fósil no es el único elemento que ha llamado la atención del geólogo consultado. El bloque en el que se encuentra presenta unos bordes rectos y una forma demasiado regular para pasar inadvertida. "Tiene toda la pinta de que lo han sacado y lo han dejado allí para llevárselo. Parece cortado alrededor", observa. El lugar exacto permanece en secreto. Carlos se niega a revelar la ubicación porque teme que el fósil pueda ser dañado, extraído de la roca o acabar en manos de particulares.

Tanto el geólogo como Carlos coinciden en la necesidad de proteger el hallazgo. El especialista advierte de que nadie puede retirar el fósil por su cuenta, ya que forma parte del patrimonio natural de Ibiza, y señala que "llevárselo para una colección particular o venderlo no está permitido y podría constituir un delito", en concreto de expolio. Carlos comparte esa preocupación: "Si alguien se dedica a llevarse fósiles para venderlos, me parecería fatal. Esto forma parte de la naturaleza y debería quedarse allí".

"En Ibiza todo se masifica enseguida. Yo enseño los lugares y digo lo bonitos que son, pero nunca publico dónde están", señala. Su intención es proteger tanto la roca como el entorno natural en el que ha aparecido.

Carlos y el geólogo ya se han puesto en contacto y acordarán una fecha para visitar el lugar, estudiar el estado del ammonite y valorar cómo trasladarlo, debido a su tamaño y a la orografía del terreno, que dificulta el acceso. La intención es exponerlo públicamente en Ibiza, acompañado del nombre de Carlos como descubridor y donante. Según le han explicado, se conservan otros ejemplares (por ejemplo, uno en el puerto de Ibiza, identificado por el Ayuntamiento), pero ninguno tan grande como este.

La piedra con su fósil continúa, de momento, en el mismo lugar en el que fue encontrada: oculta en mitad de la montaña, alejada de las rutas más transitadas y esperando a que la mirada de un experto permita conocer la historia que acumula.