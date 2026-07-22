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El PSOE denuncia el deterioro de los muros de Sant Mateu, reformados hace menos de tres años

Los socialistas creen que el mal estado de las estructuras obedecen a problemas durante la ejecución de las obras o a un mantenimiento insuficiente

Muro de piedras en Sant Mateu.

Muro de piedras en Sant Mateu. / PSOE

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Redacción Digital

Ibiza

El PSOE de Sant Antoni ha denunciado el deterioro de varios tramos de los muros de piedra construidos durante las obras de embellecimiento del núcleo urbano de Sant Mateu d’Albarca, inauguradas en septiembre de 2023 tras una inversión pública de 1.027.000 euros.

Según los socialistas, algunos de los muros presentan desprendimientos, partes desplomadas, coronaciones de hormigón agrietadas y piedras desplazadas o acumuladas en el suelo. El PSOE considera que estas deficiencias evidencian un deterioro «prematuro» de una actuación que todavía no ha cumplido tres años desde su inauguración.

El proyecto se ejecutó entre febrero y septiembre de 2023 y fue financiado por el Ayuntamiento de Sant Antoni, el Consell de Ibiza y el Govern balear. Del presupuesto total, 485.000 euros fueron aportados por la institución insular, 407.000 euros por el Ejecutivo autonómico y el importe restante, por el Consistorio.

Muro caído de piedras en Sant Mateu.

Muro caído de piedras en Sant Mateu. / PSOE

Recuperar muros de piedra y ampliar el espacio de peatones

Las obras tenían como objetivo recuperar los muros de piedra, ampliar el espacio destinado a los peatones, eliminar barreras arquitectónicas, renovar el alumbrado, crear un nuevo parque infantil y mejorar la imagen del núcleo urbano.

El portavoz del PSOE de Sant Antoni considera "incomprensible" que una intervención de más de un millón de euros presente este nivel de degradación en tan poco tiempo. A su juicio, el estado de los muros podría deberse a problemas durante la ejecución de las obras o a un mantenimiento insuficiente.

Por este motivo, el grupo socialista reclama al equipo de gobierno municipal que determine si los desperfectos responden a defectos constructivos, fallos de ejecución o falta de conservación posterior.

Uno de los muros de piedra caídos en Sant Mateu.

Uno de los muros de piedra caídos en Sant Mateu. / PSOE

El PSOE también pide que el Ayuntamiento aclare si las obras continúan cubiertas por las garantías legales que se imponen en estos trabajos. En caso afirmativo, exige que se reclame a las empresas responsables la reparación de los tramos afectados, sin que los trabajos supongan un coste adicional para las arcas públicas.

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Asimismo, los socialistas solicitan una actuación urgente para evitar que el deterioro continúe avanzando. «Sant Mateu merece que se preserve su patrimonio y que los recursos públicos se inviertan con rigor», concluye el partido.

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