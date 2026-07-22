Ibiza amplía hasta el 31 de julio el plazo para sumarse al autoconsumo solar de Cas Serres

El Ayuntamiento de Ibiza ha ampliado hasta el próximo 31 de julio el plazo para participar en el primer proyecto público de autoconsumo solar compartido de la ciudad, situado en el aparcamiento de Cas Serres. Hasta el momento se han inscrito diez usuarios: nueve viviendas, con una potencia asignada de 1 kW cada una, y una empresa, con 3 kW.

La instalación todavía dispone de capacidad para incorporar aproximadamente a 40 hogares y seis pequeñas y medianas empresas más. El proyecto contará con una potencia total de 100 kW y está diseñado para suministrar electricidad renovable a 49 viviendas y siete pequeñas empresas situadas en un radio máximo de cinco kilómetros alrededor del aparcamiento.

Energía solar sin obras en las viviendas

Los hogares que participen podrán consumir la energía generada por dos paneles de la instalación, equivalentes a una potencia de 1 kW, mediante el pago de una cuota de 100 euros anuales. De esta manera, los usuarios podrán acceder al autoconsumo fotovoltaico sin necesidad de colocar placas solares ni realizar obras en sus viviendas. La energía producida se repartirá entre las personas y empresas adheridas, que podrán beneficiarse de una electricidad renovable, de proximidad y generada a precio de coste.

Según los cálculos municipales, la instalación permitirá evitar la emisión de unas 52,2 toneladas de dióxido de carbono, además de contribuir a reducir la factura eléctrica y avanzar hacia un modelo energético más sostenible y descentralizado.

El Ayuntamiento destaca que la iniciativa facilitará especialmente el acceso a la energía solar a quienes viven en edificios plurifamiliares, no disponen de una cubierta adecuada o residen en una vivienda de alquiler.