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Huye de la Policía, corre por Ibiza y termina detenido tras admitir que llevaba marihuana

El hombre intentó despistar a los agentes entrando en un aparcamiento público y fue localizado gracias a las cámaras de seguridad

Agentes de la Policía Nacional en Ibiza.

Agentes de la Policía Nacional en Ibiza. / Policía Nacional

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Redacción Digital

Ibiza

Agentes de la Brigada Local de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional en Ibiza han detenido a un hombre como presunto autor de un delito de resistencia y desobediencia después de que huyera cuando una patrulla trató de identificarle al verle salir de un local donde, según manifestó posteriormente, acababa de adquirir marihuana.

Los hechos ocurrieron cuando los agentes realizaban labores de prevención y seguridad ciudadana y observaron a dos hombres que salían de un establecimiento en actitud extraña. Al requerirles la identificación, uno de ellos emprendió la huida a pie e ignoró de forma reiterada las órdenes de alto.

Los policías iniciaron entonces una persecución por las calles del municipio. Durante la huida, el hombre entró en un aparcamiento público con la intención de despistar a los agentes.

Detenido por desobediencia grave

El visionado de las cámaras de videovigilancia del estacionamiento permitió comprobar que había abandonado el lugar a bordo de una furgoneta. La información fue comunicada de inmediato al resto de unidades desplegadas y, minutos después, una patrulla localizó el vehículo en las proximidades y le dio el alto mediante las señales acústicas y luminosas reglamentarias.

Durante la actuación, el implicado manifestó que acababa de adquirir marihuana en el local del que había salido previamente. Los agentes levantaron un acta-denuncia por una presunta infracción de la Ley Orgánica 4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana, por tenencia o adquisición de sustancias estupefacientes.

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Finalmente, el hombre fue detenido como presunto autor de un delito de desobediencia grave.

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