Hugel vuelve a tomar Ushuaïa Ibiza en septiembre con 'Make The Girls Dance'

Hugel regresará el domingo 20 de septiembre a Ushuaïa Ibiza con una nueva edición de 'Make The Girls Dance', un evento de final de temporada que llegará después de su debut en junio y que volverá a combinar latin house, afro house y ritmos al aire libre.

El dj y productor llevará de nuevo este concepto al escenario exterior de Ushuaïa Ibiza para celebrar lo que la organización presenta como "un último carnaval de latin house al aire libre". La primera edición reunió en junio a miles de aficionados en una experiencia que comenzó bajo el sol en Ushuaïa Ibiza y continuó hasta bien entrada la noche en Hï Ibiza.

Durante aquella jornada, David Guetta apareció por sorpresa junto a Hugel en Ushuaïa Ibiza para presentar por primera vez su colaboración 'Shine', un tema que posteriormente ha llegado a las pistas de baile de todo el mundo.

'Make The Girls Dance' volverá ahora a Ushuaïa Ibiza, donde el sonido de Hugel estará acompañado por la producción del recinto y su ambiente de festival durante una celebración que se prolongará desde el día hasta el atardecer.

La organización sitúa al dj como una de las figuras clave del movimiento internacional del latin house y señala que el artista atraviesa la temporada más importante de su carrera.

Las entradas y las mesas VIP ya están a la venta en el sitio web de Ushuaïa Ibiza.