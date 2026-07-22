El hallazgo de una supuesta caracola fósil gigante sorprende en una montaña de Ibiza

La cuenta de redes sociales ‘Ibiza sin filtro’ ha publicado un vídeo grabado durante una ruta de senderismo en Ibiza en el que muestra lo que, aparentemente, sería una caracola fosilizada de grandes dimensiones. En las imágenes, el autor del vídeo compara el tamaño de la formación con su propia mano. "Mira mi mano al lado, es gigante", afirma mientras enseña el relieve de la roca, situada en una zona boscosa y alejada del mar.

La publicación no precisa el punto exacto de la isla en el que se habría producido el hallazgo. "Estoy en medio de la nada y miren el relieve. Qué preciosidad. La roca es gigante", comenta durante la grabación.

Un antiguo fondo marino convertido en montaña

En el texto que acompaña al vídeo, la cuenta explica que encontró "lo que parece ser una enorme caracola fosilizada" en mitad de la montaña y plantea cómo pudo llegar hasta allí al no encontrarse junto al mar. La publicación señala que, hace millones de años, gran parte de Ibiza se encontraba bajo el mar y que muchas de las rocas que actualmente forman sus montañas se originaron en antiguos fondos marinos.

Con el paso del tiempo y los movimientos de la corteza terrestre, esos materiales habrían acabado elevándose hasta formar parte del paisaje de la isla. Por el momento, no consta que el supuesto fósil haya sido analizado o identificado por especialistas.

Una posible huella de los antiguos mares de Ibiza

La formación que aparece en el vídeo podría corresponder a un ammonite, aunque sería necesario que un especialista examinara la roca para confirmar su origen. Pese a su aspecto de caracola, los ammonites no eran gasterópodos, sino cefalópodos marinos de concha espiral, emparentados con los actuales pulpos, calamares y nautilos.

Estos animales fueron muy abundantes en los mares de la era Mesozoica y desaparecieron hace aproximadamente 66 millones de años, durante la extinción que acabó también con los dinosaurios no avianos. La presencia de sus fósiles en zonas montañosas se explica porque las rocas en las que quedaron depositados se formaron originalmente en antiguos fondos marinos. Los posteriores movimientos geológicos elevaron esos materiales, que actualmente pueden encontrarse a gran altura y lejos de la costa.