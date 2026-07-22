El GEN propone prohibir la llegada de cruceros a Ibiza

El Grup d’Estudis de la Naturalesa (GEN-GOB) reclama al Ayuntamiento y al Consell de Ibiza que adopten medidas inmediatas para restringir la llegada de cruceros a la isla y defiende, incluso, la prohibición total de este tipo de embarcaciones. La organización ecologista acusa a ambas instituciones de incumplir sus promesas mientras aumenta el número de buques que coinciden en el puerto en determinados días de la temporada de verano.

El colectivo ecologista considera "insultante" la pasividad de las administraciones ibicencas y recuerda que tanto el Ayuntamiento como el Consell han anunciado en diversas ocasiones iniciativas legislativas para limitar la llegada de cruceros. Sin embargo, denuncia que hasta ahora no se ha adoptado "ni una sola medida concreta" para materializar este objetivo.

El GEN sostiene que la presión de estos buques continúa creciendo. Según señala, si el año pasado hubo jornadas en las que coincidieron tres cruceros en el puerto, este verano ya se han registrado días con cuatro barcos simultáneamente. Para los ecologistas, este incremento contradice las declaraciones públicas de las instituciones sobre la necesidad de reducir la masificación.

Falta de transporte

La entidad también se refiere a los problemas registrados en las plataformas de atraque, donde denuncia falta de taxis, transporte público y otros servicios básicos para atender a los pasajeros. Además, cuestiona el impacto económico de este turismo y asegura que los propios comerciantes han reconocido que los cruceristas realizan un gasto reducido durante su estancia en la ciudad.

Cruceristas en el puerto de Ibiza este verano. / Vicent Marí

"Los cruceros nos masifican y saturan cada vez más la isla y, además, no representan una fuente de ingresos apreciable", afirma el GEN, que los define como una fuente de "colapso y congestión". Por este motivo, la organización no se limita a solicitar una reducción del número de escalas, sino que aboga directamente por impedir su llegada a Ibiza.

El colectivo alerta asimismo de los efectos ambientales asociados a estas embarcaciones. Entre ellos menciona la contaminación atmosférica, los vertidos de aguas residuales, la contaminación lumínica, la generación de residuos sólidos y el elevado consumo de agua potable. El GEN cita datos de la organización Transport & Environment para afirmar que las emisiones de cada crucero pueden equivaler a las de miles de vehículos.

Agua de los pozos

Los ecologistas denuncian igualmente que se haya utilizado agua procedente de los acuíferos ibicencos para abastecer a cruceros y llenar sus piscinas. A su juicio, las promesas de las empresas responsables de que estas prácticas no volverán a repetirse resultan "poco creíbles".

Finalmente, el GEN advierte de que Ibiza podría absorber parte del tráfico de cruceros rechazado por otros puertos del Mediterráneo. La organización recuerda que Mallorca ya ha adoptado medidas de limitación, mientras Barcelona estudia nuevas restricciones y València también ha anunciado límites. "Ibiza, sin ninguna limitación, acogerá los cruceros que no puedan ir a los puertos vecinos", concluye.