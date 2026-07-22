Drones e IA: la apuesta tecnológica para salvar a la lagartija de Ibiza

El conseller balear de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, ha presentado este miércoles en la zona de Ibiza del Parque Natural de ses Salines el proyecto europeo LIFE Reptiles, dotado con 2,18 millones de euros, que tiene como objetivo reforzar la lucha contra la expansión de las serpientes invasoras en el archipiélago.

"Venimos al Parque Natural de ses Salines porque es la zona, en este momento, donde el frente de invasión de las serpientes está más avanzado", explica Simonet. "Desde aquí y hasta el al sur todavía tenemos poblaciones estables de lagartijas, pero hacia atrás las serpientes han hecho mucho daño a esta especie tan nuestra", añade, y califica la iniciativa de "novedosa" dentro de los esfuerzos ya en marcha de la conselleria para salvar la especie autóctona.

Tecnología contra la invasión

El proyecto, coordinado por Gesplan (empresa pública del Govern de Canarias) y con un presupuesto global de 8,2 millones de euros, tendrá una duración de 72 meses -seis años- e incorpora tecnologías innovadoras: detección mediante ADN ambiental (eDNA) para conocer los movimientos de las serpientes, drones para el control de poblaciones en zonas de difícil acceso como islotes y acantilados (que incluso podrían usarse para desplazar trampas), y sistemas de inteligencia artificial (IA) para mejorar el seguimiento de las poblaciones.

Una de las trampas utilizadas para capturar serpientes. / Vicent Marí

El conseller destaca que la conservación de las lagartijas es "una prioridad porque se trata de especies que sólo existen en Baleares y que forman parte de un patrimonio natural único". "Somos conscientes de la situación que tenemos delante. La expansión de las serpientes invasoras es uno de los grandes retos ambientales que afrontamos hoy y este proyecto nos permite reforzar las actuaciones que ya desarrollamos con más recursos, más tecnología y más conocimiento científico" ha señalado.

Zoos y centros de conservación

Simonet destaca que ya se han destinado más de tres millones de euros, entre fondos propios y del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS), a esta campaña, a los que ahora se sumarán los nuevos fondos europeos. También avanza que habrá tres centros de conservación a finales de año y que ya se negocia con varios zoos, entre ellos el Bioparc de Valencia, para asegurar reservorios de población en los islotes pitiusos.

El conseller agradece además el trabajo del Consorci per a la Recuperació de la Fauna de les Illes Balears (Cofib), siempre "en primera línea", y subraya el carácter pionero del proyecto: "Estamos abriendo un camino de ensayo y error, así que vamos corrigiendo a medida que vamos avanzando", reconoce, y recuerda que todas las actuaciones se harán bajo supervisión científica y un protocolo de seguimiento.

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Entre las especies invasoras que amenazan a la sargantana pitiüsa (Podarcis pityusensis) y a la sargantana balear (Podarcis lilfordi) destacan la serpiente de ferradura (Hemorrhois hippocrepis) y la serpiente blanca (Zamenis scalaris). El proyecto contempla también programas de sensibilización, voluntariado e intercambio de experiencias con las Islas Canarias.