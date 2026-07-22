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La copa que encendió la noche en Ibiza

La copa que encendió la noche en Ibiza | TONI ESCOBAR

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Los aficionados a la selección española alzaron una réplica de la Copa del Mundo en la plaza Antoni Albert i Nieto durante la final del Mundial de Fútbol entre España y Argentina. Entre luz roja, manos en alto y mucho humo pudieron celebrar cómo los jugadores levantaron la verdadera en Nueva York tras su victoria por 1-0.

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La copa que encendió la noche en Ibiza

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