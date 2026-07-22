Natación
Cierran la piscina de es Viver por una avería que elevó la temperatura del agua y del ambiente
El Ayuntamiento de Ibiza suspende por precaución los cursos infantiles de natación
El Ayuntamiento de Ibiza ha cerrado las instalaciones de la piscina cubierta de es Viver y ha suspendido, por precaución, los cursos infantiles de natación durante la tarde de este miércoles y toda la jornada del jueves debido a una incidencia técnica en el sistema de climatización.
La avería ha provocado temperaturas elevadas tanto en el agua como en el ambiente de la instalación. El Consistorio explica que la decisión se ha adoptado para garantizar la seguridad y el bienestar de todos los niños y niñas, de acuerdo con los criterios técnico-sanitarios establecidos en el Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas.
Los servicios técnicos continúan trabajando para restablecer las condiciones adecuadas de la instalación. Salvo que se produzca alguna incidencia sobrevenida, las actividades se reanudarán con normalidad el próximo lunes.
El Ayuntamiento lamenta las molestias que pueda ocasionar esta situación y agradece la comprensión y colaboración de los usuarios.
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