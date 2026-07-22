Atropellan a dos hermanas embarazadas en Ibiza y el conductor se da a la fuga

Dos mujeres embarazadas han resultado con heridas leves este miércoles tras ser atropelladas en el municipio de Santa Eulària, en Ibiza, por un conductor que se ha dado a la fuga. Según ha confirmado a este diario el Área de Salud de Ibiza y Formentera, las víctimas son hermanas.

El suceso se ha producido a las 12.30 horas en la confluencia de las calles Camí de s’Esglèsua y Passeig de la Pau. Según el Ayuntamiento de Santa Eulària, el conductor del coche huyó del lugar y es buscado por la Policía Local.

El servicio SAMU 061 ha atendido a las "dos gestantes" en el lugar del accidente y tras la primera asistencia sanitaria, ambas mujeres han sido trasladadas al Hospital Can Misses para una valoración médica.

Hasta el lugar se han movilizado dos ambulancias, una de Soporte Vital Avanzado y otra de Soporte Vital Básico del SAMU 061.