Un total de doce aspirantes se examinan en Ibiza de las pruebas psicotécnicas para 98 plazas de policía local en Balears

Un total de doce aspirantes se han examinado en Ibiza en las pruebas psicotécnicas del proceso selectivo unificado para cubrir 98 plazas de policía local en 14 municipios de las Illes Balears, entre ellos Formentera y Sant Antoni. En total, estaban convocadas 228 personas: 190 en Mallorca, 26 en Menorca y 12 en Ibiza.

El Govern balear, a través de la Escuela Balear de Administración Pública (EBAP), culmina con este ejercicio la fase de oposición del proceso, ya que se trata de la tercera y última prueba. La jornada ha contado con la asistencia del director gerente de la EBAP, Pedro Siquier.

Las pruebas se desarrollan de forma simultánea en las tres islas y han comenzado a las 9 horas. En Ibiza se celebran en la sede de la EBAP situada en el edificio Cetis; en Mallorca, en el edificio Mateu Orfila i Rotger de la Universitat de les Illes Balears (UIB), y en Menorca, en el IES Joan Ramis i Ramis de Maó.

El tipo de prueba

La tercera prueba consiste en un ejercicio psicotécnico destinado a evaluar las aptitudes intelectuales, las competencias y los rasgos de personalidad de los aspirantes, con el objetivo de determinar su adecuación al perfil profesional requerido para ejercer las funciones de policía local.

Los alumnos examinados junto a las profesoras que dan las últimas indicaciones antes del inicio de la prueba. / Toni Escobar

El ejercicio se divide en dos partes. La primera es un test de aptitud intelectual para evaluar capacidades como el razonamiento verbal, abstracto, espacial y numérico, la atención, la memoria visual y la resistencia a la fatiga. La segunda consiste en un cuestionario de personalidad y competencias orientado a valorar aspectos como el autocontrol, la toma de decisiones, el trabajo en equipo, la comunicación, la tolerancia al estrés y la disponibilidad para el servicio.

Culmina la fase de oposición

Con esta prueba culmina la fase de oposición del proceso selectivo unificado, que comenzó el 24 de mayo con el ejercicio de conocimientos teóricos y continuó los días 28 y 29 de junio con las pruebas físicas. Este modelo permite a los aspirantes optar a las plazas convocadas por diferentes ayuntamientos de las Illes Balears mediante un único procedimiento.

En la convocatoria participan los municipios pitiusos de Formentera y Sant Antoni; los mallorquines de Alaró, Búger, Calvià, Felanitx, Manacor, Palma, Sant Llorenç des Cardassar, Santanyí, Sineu y Son Servera, y los menorquines de Ciutadella y Maó. Los 14 municipios ofrecen conjuntamente 98 plazas de policía local.

Una vez evaluados los resultados, los aspirantes que cumplan los criterios establecidos podrán ser convocados, en su caso, a una entrevista personal como parte de la evaluación psicotécnica.

Desde el Govern balear aseguran que este proceso selectivo unificado responde al compromiso de continuar reforzando las plantillas de policía local de los municipios, facilitar a los ayuntamientos la cobertura de plazas y contribuir a garantizar un servicio público de seguridad "más eficaz, cercano y de calidad".