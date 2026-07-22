Adjudicado el mantenimiento y la limpieza de 200 kilómetros de carreteras de Ibiza

El Consell de Ibiza ha adjudicado el contrato de limpieza, conservación y mantenimiento de los márgenes y las zonas ajardinadas de toda la red viaria insular, una actuación con la que pretende mejorar la seguridad de las carreteras, reforzar la prevención de incendios y cuidar la imagen de las principales vías de la isla.

La contratación supone una inversión global de cerca de 3,8 millones de euros y tendrá una duración inicial de un año, prorrogable por otro más. El servicio permitirá intervenir de manera continua y planificada sobre cerca de 200 kilómetros de carreteras y más de 100.000 metros cuadrados de zonas ajardinadas.

El contrato se ha dividido en tres lotes. El primero, destinado a la limpieza y el desbroce de los márgenes, ha sido adjudicado a la UTE Iberdex Obras y Servicios-Ibérica Desbroces de Extremadura por 838.827 euros, IVA incluido.

El segundo lote, correspondiente a la limpieza forestal, la poda y la tala de árboles en los tramos con masa forestal, se ha adjudicado a MESPISA por 511.611 euros. Esta misma empresa asumirá también el mantenimiento integral de las zonas ajardinadas por un importe de 1,34 millones de euros.

Los trabajos se desarrollarán durante todo el año e incluirán desbroces, mantenimiento de la vegetación, podas, limpieza forestal y tala de árboles cuando sea necesario. También se actuará en rotondas, medianas y otros espacios verdes vinculados a las carreteras insulares.

Equipos y maquinaria especializados

La nueva contratación permitirá disponer de equipos humanos especializados y maquinaria dedicados específicamente a estas tareas. Entre los objetivos figura mejorar la visibilidad de los conductores, reducir la presencia de vegetación junto a las vías y disminuir el riesgo de incendios.

El conseller Mariano Juan ha señalado que la adjudicación supone «un paso adelante» y un cambio en la forma de gestionar la red viaria. Según ha explicado, el Consell pasará de realizar actuaciones puntuales a contar con un mantenimiento continuo, programado y profesionalizado, que permitirá anticiparse a las necesidades de conservación y mejorar la protección del entorno.