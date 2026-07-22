El acusado de abusar sexualmente de la nieta de su pareja, de cuatro años, en Santa Eulària irá a juicio

La Sección Segunda ha celebrado la mañana la vista previa del procedimiento del hombre acusado de abusar sexualmente de la nieta de su pareja, de cuatro años de edad en Santa Eulària. La misma ha finalizado sin que las partes hayan alcanzado un acuerdo de conformidad. Tras este trámite, la Sala deberá fijar una fecha para la celebración del juicio oral. La Fiscalía solicita que sea condenado a seis años de prisión y al pago de una indemnización de 10.000 euros como supuesto autor de un delito de abuso sexual.

El caso

Según expone el representante del Ministerio Público en su escrito de acusación, los hechos se produjeron entre finales de 2012 y principios de 2013, aprovechando las ocasiones en las que el sospechoso se quedaba a cargo del cuidado de la menor. En al menos una de estas situaciones, el acusado llevó a la víctima a una habitación de la vivienda, le puso una película y la sometió a tocamientos de carácter sexual.