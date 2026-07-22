El aceite y el vino de Ibiza y Formentera maridarán en la cuarta Feria GastroIbz

El aceite de oliva virgen extra y los vinos de la tierra de Ibiza y Formentera serán los grandes protagonistas de la cuarta edición de la Feria GastroIbz, que se celebrará los próximos 18 y 19 de septiembre en el Recinto Ferial de Ibiza. La cita volverá a compartir espacio y programación con la 19ª Feria de la Cerveza de Ibiza, en un binomio que cada año atrae a cerca de 10.000 residentes y visitantes.

Las dos ferias, patrocinadas principalmente por el Consell d’Eivissa y el Ajuntament d’Eivissa, convertirán durante dos jornadas el recinto en una gran despensa abierta al público, con sabores locales, propuestas de restauración, demostraciones culinarias, degustaciones, música y actividades destinadas a reivindicar la riqueza gastronómica de las Pitiusas.

La Feria GastroIbz. Gastro Ibiza y Formentera llega a su cuarta edición consolidada como uno de los principales escaparates del producto local y de la cocina de las islas, con una programación que combinará tradición, creatividad y ocio. El encuentro volverá a situar en primer plano a los productores, restauradores y profesionales que trabajan para preservar y dar a conocer la identidad culinaria de Ibiza y Formentera.

Cada edición de GastroIbz elige un producto o hilo conductor vinculado al sector primario. Este año, la feria centrará su mirada en dos ingredientes esenciales de la dieta mediterránea: el aceite de oliva virgen extra elaborado en las islas y los vinos de la tierra.

Una de las actividades centrales será una cata maridada de aceites y vinos, concebida para descubrir los aromas, matices y características de estos dos productos. La propuesta permitirá conocer cómo influyen el suelo, el clima y la proximidad del mar en elaboraciones que forman parte de la identidad gastronómica de las Pitiusas.

La organización destaca que tanto los aceites como los vinos locales poseen caracteres salinos y perfiles diferenciados, fruto de las condiciones particulares del territorio insular. Estos matices se han convertido en un elemento distintivo dentro de una oferta culinaria que sigue ganando presencia más allá de las islas.

El objetivo es que el público pueda apreciar el producto no solo como acompañamiento, sino como parte fundamental de cada plato: desde un aceite servido en crudo sobre pan, verduras o pescado hasta un vino elegido para realzar carnes, arroces, guisos o postres.

Cocina en directo y producto de kilómetro cero

Durante las dos jornadas, el Recinto Ferial acogerá ‘showcookings’ de chefs y restaurantes de Ibiza y Formentera, mesas redondas sobre desarrollo gastronómico y catas en las que el producto de kilómetro cero tendrá un papel central.

Los cocineros participantes mostrarán distintas formas de trabajar los ingredientes tradicionales, con recetas que combinarán la cocina de raíz con técnicas contemporáneas. La feria pretende así servir de escaparate tanto para los sabores reconocibles de las Pitiusas como para las nuevas propuestas que están contribuyendo a modernizar su recetario.

Más allá de su carácter festivo, GastroIbz se ha convertido en un espacio de encuentro para productores, restauradores, instituciones y empresas relacionadas con la gastronomía. La cita busca poner en valor el trabajo del sector primario, la calidad de las materias primas y la cultura culinaria transmitida de generación en generación.

Los restaurantes y establecimientos interesados en participar todavía pueden presentar sus propuestas en formato de puesto o ‘food truck’. El plazo permanecerá abierto hasta el 15 de agosto y las inscripciones pueden formalizarse a través del correo electrónico info@feriagastroibiza.com.

El actor ibicenco David Pomar será el encargado de conducir la jornada inaugural del viernes 18 de septiembre. El arranque de las ferias contará también con una exhibición de ‘ball pagès’ de la Colla de Sa Bodega, que pondrá el acento tradicional antes del inicio de las actividades gastronómicas.

La programación continuará el sábado 19 con nuevos ‘showcookings’, actuaciones musicales y distintas ‘performances’. Entre los participantes figuran los DJ Miguel Vera, Jordi Cardona, Toni Torres y Petit y Vázquez, de La Movida.

La organización instalará además este año un puesto de venta con productos oficiales de las ferias, ampliando la oferta de una cita que combina cocina, cultura popular y entretenimiento.

Más de 200 cervezas nacionales e internacionales

GastroIbz volverá a celebrarse junto a la Feria de la Cerveza de Ibiza, que alcanza su decimonovena edición y ofrecerá más de 200 referencias nacionales e internacionales.

Esta alianza ha permitido que el evento se sitúe, según sus organizadores, como una de las principales citas cerveceras de España, por detrás de los grandes encuentros de Madrid y Barcelona. La variedad de cervezas se combinará con la oferta gastronómica de los restaurantes participantes, creando un recorrido de maridajes y sabores para todos los públicos.

La suma de ambas ferias ha convertido el Recinto Ferial en uno de los principales puntos de encuentro del inicio del otoño ibicenco. La pasada edición reunió a miles de asistentes y la organización espera repetir el ambiente de años anteriores, con una propuesta pensada tanto para residentes como para visitantes.

Apoyo institucional a la gastronomía pitiusa

La Feria GastroIbz está impulsada por Eventos Musicales Ibiza e Imam Comunicación y cuenta con el patrocinio principal del Consell d’Eivissa, a través de Ibiza Travel, y del Ajuntament d’Eivissa.

También colaboran el Consell de Formentera y los ayuntamientos de Sant Antoni, Santa Eulària y Sant Josep.