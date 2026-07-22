100% de vidrio reciclado correctamente en hoteles de Ibiza: el objetivo de la campaña 'Net Green Hotels' que apuesta por la formación y el análisis

"Hay que tener en cuenta que cuidar de Ibiza es cuidar del turismo, hacerlo más fuerte y a la vez asegurar un destino más seguro y sostenible. Gestos como el reciclaje de vidrio hacen que la economía circular funcione y el vidrio pase de ser un residuo a un recurso": es lo que ha afirmado Ignacio José Andrés Roselló, el conseller de Gestión Ambiental, Sostenibilidad, Innovación y Transparencia del Consell de Ibiza en una rueda de prensa celebrada este miércoles para presentar la iniciativa 'Net Green Hotels'. Le han acompañado el coordinador de gerencia de Ecovidrio en las Baleares, Iván Tolsà, y el gerente de la federación empresarial hotelera de Ibiza y Formentera, Santiago García Ramón.

La campaña ha surgido de la colaboración entre el Consell y Ecovidrio Baleares, la entidad encargada de la gestión del reciclaje de todos los envases de vidrio en España; y está financiada mediante un fondo de convenio. "Queremos ir hacia un sector turístico más sostenible, implicando al sector hotelero y mejorando el reciclaje de vidrio", ha dicho Andrés.

Más del 50% de los residuos de vidrio en las Baleares surge de la hostelería, y que el vidrio es 100% reciclable, ha comentado Tolsà, que ha añadido: "Tiene infinitas vidas. Es una lástima cuando no acaba en el contenedor verde, porque todo lo que se pueda reciclar es claramente un beneficio medioambiental y tenemos que evitar destruir la naturaleza".

La rueda de prensa de presentación de la campaña / Consell d'Eivissa

Los objetivos

Según Andrés, la iniciativa tiene dos objetivos principales: el primero es promover la formación sobre el reciclaje de vidrio en el sector hotelero. "Todos aquellos hoteles que se adhieran a la campaña 'Net Green Hotels' podrán hacer un curso interactivo online gratuito que constará de cuatro módulos en los que se tratará por una parte separación y gestión de residuos y por otra temas como eficiencia energética e hídrica", ha explicado Tolsà. El gerente de Ecovidrio ha añadido que con esto buscan "continuar formando a la hosteleria" y "proponer mejoras y continuar creciendo en el reciclaje de vidrio de cara a los próximos años".

Además, completando estos cursos los hoteles podrán obtener un certificado de sostenibilidad y gestión de residuos. Tanto el curso como la obtención del certificado se harán a través de una página web.

El hecho de que las formaciones sean gratuitas le ha resultado "muy interesante" a García: "permitirá que estas formaciones puedan llegar tanto a establecimientos grandes como a más pequeños". Ha comentado que desde la Federación hotelera valoran "muy positivamente" la campaña y decidieron colaborar con ella desde el "primer momento" que se les dio la posibilidad de participar.

El segundo objetivo de la campaña es un estudio que actuará a modo de "diagnóstico" para comprobar la "realidad" que tiene actualmente la gestión de residuos y la sostenibilidad en las cadenas hoteleras, pues, según ha destacado Tolsà, en Ibiza hay más de 300 hoteles: "Nos consta que ya lo están haciendo super bien, pero lo que queremos es intentar detectar posibles mejoras y soluciones a las pequeñas necesidades que puedan surgir, para seguir creciendo continuamente".

"En Baleares, históricamente nos consta que se está haciendo muy buen trabajo", ha seguido Tolsà: "Esta campaña no significa que no se estén haciendo bien las cosas, todo lo contrario. Lo que queremos es seguir mejorando". Ha expuesto también algunos datos: "Sabemos que en Baleares, siete de cada diez envases de vidrio se recicla. En Ibiza, es posible que esta cifra sea superior".

Aunque ha comentado que aún no tienen un estudio "específico", sí que ha mencionado datos surgidos de campañas con hostelería: "Nos salen datos de que entre el 85% y el 90% están reciclando correctamente, o más. Pero siempre hay margen de mejora: nuestra intención es que el 100% recicle al completo".