Yoda, el perrito abandonado en un aparcamiento de Ibiza tiene nueva vida en Reino Unido

Yoda fue encontrado abandonado en un aparcamiento de la ciudad de Ibiza. Poco después, este mestizo de Golden Retriever de tres años encontró una nueva familia en Reino Unido, con la que ahora convive junto a otros tres perros tras pasar varias semanas en el Centro de Protección Animal de Sa Coma.

El animal fue localizado y trasladado a las instalaciones municipales el 12 de junio de 2025. Los responsables del centro trataron de contactar con la persona que figuraba como titular de su microchip, pero no fue posible localizarla. Ante esta situación, se realizó la correspondiente notificación de animal abandonado y se inició un procedimiento administrativo sancionador.

Yoda permaneció en Sa Coma hasta que apareció una familia interesada en ofrecerle un nuevo hogar. Finalmente, fue adoptado el 3 de julio de 2025 por una familia del Reino Unido que ya convivía con tres perros de pequeño tamaño y buscaba incorporar a un animal de mayor tamaño que fuera compatible con ellos. Antes de formalizar la adopción, se llevó a cabo una prueba de compatibilidad entre Yoda y los otros tres perros. El encuentro resultó satisfactorio, por lo que pudo completarse el proceso.

Después, Yoda emprendió un largo desplazamiento hasta su nuevo hogar. Primero viajó en barco y posteriormente continuó el trayecto en coche hasta llegar a Reino Unido, donde comenzó una nueva vida junto a su familia adoptiva. Coincidiendo con el Día Mundial del Perro, el Ayuntamiento de Ibiza ha querido poner en valor historias como la de Yoda, que, según destaca, ha tenido una segunda oportunidad gracias a la labor de los profesionales y voluntarios de Sa Coma y de las personas adoptantes.

Una multa de 10.000 euros por abandono

El Ayuntamiento de Ibiza ha iniciado y notificado el expediente sancionador relacionado con el abandono de Yoda, que conlleva una multa de 10.000,01 euros.

Con este procedimiento, el Consistorio contabiliza ya 11 sanciones por abandono animal en el municipio durante los últimos años. “Lo importante es que ahora denunciamos y sancionamos los casos de abandono animal. En la historia del Ayuntamiento de Ibiza no se había sancionado hasta ahora y queremos dejar claro que abandonar un animal no es una opción”, ha señalado el concejal de Bienestar Animal, Manuel Jiménez.

El Consistorio sostiene que esta actuación, junto con las desarrolladas en los últimos años, supone un cambio en la política municipal de protección animal, que, en palabras del Ayuntamiento, “pasa del relato al hecho”. La institución asegura que mantendrá su voluntad de perseguir las conductas de abandono y avanzar en la concienciación ciudadana sobre la responsabilidad que implica convivir con un animal. El Ayuntamiento recuerda también que aquellas personas que, por cualquier circunstancia, no puedan continuar haciéndose cargo de un animal pueden realizar una renuncia formal y legal en el Centro de Protección Animal de Sa Coma, evitando así una situación de abandono.

Más presupuesto y un nuevo recinto canino

Durante esta legislatura, el Ayuntamiento de Ibiza ha duplicado el presupuesto destinado al bienestar animal, según informa el propio Consistorio. El objetivo es mejorar las instalaciones y los servicios de Sa Coma y desarrollar actuaciones y espacios destinados a la sensibilización ciudadana.

Además, está prevista próximamente la inauguración de un nuevo recinto canino en el paseo marítimo, que se sumará a los espacios destinados al bienestar y disfrute de los animales de compañía en el municipio.

El Ayuntamiento señala que continúa trabajando para acercar el Centro de Protección Animal de Sa Coma a la ciudadanía y dar a conocer a los perros que permanecen allí a la espera de una familia. El centro está abierto a la participación ciudadana y los animales disponibles para una adopción responsable se difunden también a través de las redes sociales municipales.

Paseos con los perros de Sa Coma

El Consistorio anima a la ciudadanía a darse de alta como voluntaria para colaborar con el centro, entre otras tareas, en los paseos de los perros. Los horarios establecidos son los siguientes: lunes, miércoles y viernes: de 9 a 11.30 horas y martes y jueves: de 17.30 a 19.30 horas.

Finalmente, el Ayuntamiento recuerda que cualquier caso de maltrato o abandono animal debe ser comunicado y denunciado ante la Policía Local de Ibiza, con el fin de que los agentes puedan actuar y abrir, cuando corresponda, los procedimientos necesarios. Por otro lado, la institución subraya que historias como la de Yoda muestran la importancia de ofrecer una segunda oportunidad a los animales abandonados, aunque insiste en que “la mejor protección para un animal es la responsabilidad de quien decide incorporarlo a su vida”.