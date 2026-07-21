Salvem sa Badia denuncia que la Platja des Pinet se mantiene abierta a pesar de que las analíticas indican riesgo para la salud

Las cuatro muestras de agua marina tomadas por Salvem sa Badia en la costa de Cala de Bou, incluida la Platja des Pinet, han registrado concentraciones de bacterias fecales por encima de los límites establecidos por la ley para garantizar la salud de los bañistas. Así lo asegura la asociación ecologista mediante un comunicado de prensa, en el que denuncian que el Ayuntamiento de Sant Josep nunca llegó a cerrar la Platja des Pinet y que la Platja d'en Xinxó nunca fue perimetrada y, a pesar de los carteles que prohíben el baño a los bañistas que se colocaron en la arena, ha personas que continúan metiéndose al mar, incluidos niños pequeños, tal y como se muestra en la imagen que ilustra esta noticia.

Las muestras se recogieron después del episodio de vertidos fecales en el tramo costero que abarca las playas d’en Xinxó y es Pinet. Tras el vertido, el Ayuntamiento de Sant Josep ordenó el cierre de la Platja d'en Xinxó y colocó carteles en la arena para alertar a los bañistas. Según Salvem sa Badia, los resultados obtenidos en los cuatro puntos analizados muestran concentraciones de bacterias fecales que superan ampliamente los límites legales.

Resultados de las analíticas tomadas por Salvem sa Badia y publicadas en su página web / Redacción Ibiza

Cuatro muestras recogidas

Las muestras de agua se tomaron el día 15 de julio, un día después del vertido de aguas fecales. El equipo de Salvem sa Badia recogió muestras en la Platja des Pinet, en la Punta des Pinet, hacia el oeste; en el tramo rocoso que separa este cabo de la Platja d’en Xinxó, y en la orilla de la Platja d'en Xinxó.

La primera muestra se tomó el día 15 de julio a las 12.30 horas en la orilla de la Platja des Pinet. La analítica registró 405 unidades formadoras de colonias —u.f.c.— de enterococos intestinales por cada 100 mililitros, más del doble del máximo permitido de 185 establecido para las aguas costeras por el Real Decreto 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño. La concentración de E. coli se situó en 495 u.f.c. por cada 100 mililitros, cerca del límite máximo de 500, aunque sin llegar a superarlo. Salvem sa Badia señala que las muestras se recogieron con la playa llena de bañistas y que solicitó al servicio de emergencias 112 el cierre de esta orilla, además de informar al servicio de socorristas, como ya se había hecho en la Platja d’en Xinxó. A pesar de todo, el Ayuntamiento no ordenó el cierre de la playa.

Los resultados de la segunda muestra, recogida en la Punta des Pinet, al oeste de la playa y frente al pequeño bosque de esta zona, son calificados por la asociación de "especialmente preocupantes", debido a que la concentración de bacterias se encontraba muy elevada y el tramo está próximo a la zona utilizada por los bañistas. El agua marina se recogió a las 12.40 horas del mismo día y la analítica reveló que los enterococos intestinales superaban las 2.420 u.f.c. por cada 100 mililitros, frente al máximo permitido de 185. La concentración de E. coli también superaba las 2.420 u.f.c. por cada 100 mililitros, cuando el límite está fijado en 500.

Salvem sa Badia explica que el valor de 2.420 u.f.c. por cada 100 mililitros constituye el máximo que refleja el análisis y que, por encima de esta cifra, la contaminación se considera tan elevada que deja de contabilizarse su valor real.

Bañistas en la Platja d'en Xinxó, junto a los carteles que prohíben el baño / Marcelo Sastre

La tercera muestra se recogió a las 13.30 horas frente a la estructura abandonada situada en el tramo rocoso anterior a la Platja d’en Xinxó. En este punto, la concentración de enterococos intestinales también superó las 2.420 u.f.c. por cada 100 mililitros, más de diez veces por encima del máximo permitido de 185. Las bacterias de E. coli alcanzaron las 384 u.f.c. por cada 100 mililitros, por debajo del límite legal.

La cuarta muestra fue tomada el mismo día, también a las 13.30 horas, en la orilla de la Platja d’en Xinxó. El resultado fue de 488 u.f.c. de enterococos intestinales por cada 100 mililitros, de nuevo más del doble del máximo permitido, mientras que la concentración de E. coli se situó en 495 u.f.c. por cada 100 mililitros, cerca del límite de 500.

Medidas insuficientes

El episodio de vertidos se produjo después de una nueva rotura en las tuberías que conducen las aguas fecales del barrio hasta la depuradora. La avería provocó que reventaran las tapas de las alcantarillas y que riadas de agua contaminada llegaran hasta la orilla.

Imagen del vertido de aguas fecales durante las labores de limpieza / Jerónimo Marín Palacios

El Ayuntamiento cerró la Platja d’en Xinxó el 15 de julio mediante la colocación de señales, sin perimetrar toda la zona afectada. Salvem sa Badia sostiene que los vertidos han continuado y que la señalización ha resultado "claramente insuficiente", puesto que los bañistas han seguido accediendo a la playa y bañándose en el mar, "poniendo en grave riesgo su salud".

Respecto a la Platja des Pinet, la entidad considera "incomprensible" que no se adoptara la misma medida, ya que, según afirma, los resultados obtenidos superaban los límites legales y se puso en riesgo la salud de las personas.

Salvem sa Badia señala que los vertidos de aguas fecales constituyen uno de los factores con mayor impacto sobre la salud medioambiental de la zona. La asociación atribuye los episodios recurrentes de contaminación al mal estado de la red de saneamiento, que, según sostiene, quedó obsoleta hace décadas y no ha sido adaptada a las necesidades actuales ni al incremento de la población.

La asociación afirma que estas situaciones afectan a la biodiversidad y perjudican gravemente la imagen turística de la bahía. También considera que, pese a la gravedad de los episodios que se producen cada temporada, el problema "se ha dejado eternizar" sin que se adopten medidas eficaces que permitan ponerles fin. "Estamos, bajo el punto de vista de Salvem sa Badia, ante el mayor reto al que se enfrenta la sociedad del entorno de la bahía de Portmany", concluye la asociación en su comunicado.