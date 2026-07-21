El trato de los agentes dispara la mejor valoración histórica de la Policía Local de Santa Eulària

La Policía Local de Santa Eulària ha obtenido una valoración media de 7,8 sobre 10, la puntuación más alta registrada desde que el Ayuntamiento realiza el estudio de satisfacción ciudadana. El trato dispensado por los agentes es el aspecto mejor valorado, con un 8,6, mientras que la sensación de seguridad en el municipio recibe una nota de 7,4.

Los datos proceden del informe elaborado por el Instituto Balear de Estudios Sociales (IBES), que analiza la percepción de los ciudadanos atendidos por el cuerpo policial durante el último año. El estudio se llevó a cabo en junio mediante encuestas telefónicas a personas que habían requerido la intervención de la Policía Local a lo largo de 2025.

La muestra fue seleccionada de forma aleatoria y las entrevistas se realizaron en castellano, catalán e inglés mediante un sistema de entrevista telefónica asistida por ordenador (CATI), con un margen de error inferior al ±4 %.

Según el informe, la nota media de 7,8 mejora los resultados obtenidos en las ediciones de 2024, cuando fue de 7,6; de 2022, con un 7,7; de 2018, con un 7,2, y de 2017, con un 7,5. Se trata, por tanto, de la puntuación más elevada desde el inicio de este seguimiento.

El trato de los agentes, lo mejor valorado

La atención y el trato recibido por parte de los agentes alcanza una nota de 8,6 sobre 10. Además, siete de cada diez usuarios califican esta atención como buena o muy buena, lo que la sitúa como el indicador mejor valorado del estudio.

La satisfacción global con el servicio obtiene una puntuación de 8,1 sobre 10, mientras que la capacidad para resolver las incidencias se sitúa en un 7,8. La atención prestada por la operadora de la central telefónica recibe un 8,3 sobre 10.

El informe también analiza la percepción de la seguridad en el municipio, que obtiene una puntuación media de 7,4 sobre 10. La valoración global de la Policía Local alcanza un 7,7 y más de siete de cada diez encuestados califican positivamente el servicio prestado por el cuerpo municipal.

El Ayuntamiento realiza periódicamente este estudio para conocer la percepción de los usuarios, identificar los aspectos que funcionan de forma satisfactoria y detectar ámbitos susceptibles de mejora. Según explica el Consistorio, los resultados permiten disponer de una herramienta objetiva para evaluar la evolución del servicio y orientar la planificación de futuras actuaciones.

Refuerzos en atención ciudadana y comunicaciones

Dentro de las medidas destinadas a mejorar el servicio, la Policía Local ha reforzado los efectivos adscritos a la Unidad de Atención Ciudadana (UAC) con la incorporación permanente de un agente durante todo el año. Además, los policías que realizan actualmente su periodo de prácticas rotan durante julio y agosto por las distintas unidades del cuerpo, entre ellas la UAC, con el objetivo de reforzar la atención ciudadana durante la temporada de mayor actividad.

También se ha incrementado la dotación de personal de la Central de Comunicaciones (Cecom). La plantilla cuenta desde este año con un efectivo permanente adicional y, durante los meses de verano, se incorporan otros dos profesionales en los turnos de tarde y noche, coincidiendo con las franjas horarias que registran un mayor volumen de avisos e incidencias.

El Cecom es el servicio encargado de recibir las llamadas de emergencia, coordinar los recursos disponibles y gestionar la movilización de las patrullas que prestan servicio en el municipio.

Estas medidas se suman a la reciente renovación de la certificación UNE-EN ISO 9001:2015, concedida por Aenor a la Policía Local de Santa Eulària tras superar la auditoría de renovación de su sistema de gestión.

Según el Ayuntamiento, el informe acredita que el servicio cumple los requisitos de la norma, destaca la correcta implantación del sistema de calidad y no detecta ninguna no conformidad durante el proceso de evaluación. La certificación tendrá una vigencia de cuatro años, hasta el 4 de julio de 2029.