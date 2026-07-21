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Sigue el goteo de pateras en Ibiza y Formentera: 18 migrantes rescatados a dos millas de la costa

Sumados a los del fin de semana, el total de personas interceptadas en apenas tres días por entrar irregularmente en el país asciende a 129

Chalecos salvavidas abandonados este lunes por migrantes en la costa de Formentera.

Chalecos salvavidas abandonados este lunes por migrantes en la costa de Formentera. / Javier Parejo

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Redacción Digital

Ibiza

La Delegación del Gobierno en Baleares informa este martes de la llegada de nuevos migrantes de manera irregular a las costas pitiusas. Según explica en un escueto comunicado, en el que como siempre no indican si hay presencia de mujeres o menores, una embarcación del Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil y guardias civiles del puesto principal de Santa Eulalia han intervenido en la interceptación de un total de 18 migrantes de origen magrebí.

La actuación se ha producido a dos millas de la costa de Formentera, y la Delegación del Gobierno localiza la llegada de la patera en esta última isla. En cualquier caso, todas las personas rescatadas serán trasladadas a Ibiza, donde quedarán bajo la jurisdicción del Cuerpo Nacional de Policía, que tiene las competencias en Extranjería.

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Con estos 18 migrantes, son ya 89 los llegados a Ibiza y Formentera en dos días. Sumados a los del fin de semana, el total de personas interceptadas por entrar irregularmente en el país asciende a 129, según los reportes facilitados por la representación del Estado en la Comunidad Autónoma.

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