Protestas en Ibiza: Huelga indefinida en el servicio de limpieza, recogida de residuos y jardinería de Sant Antoni desde el 10 de agosto

El sindicato CCOO ha convocado una huelga indefinida de la plantilla de la UTE Portmany, empresa encargada de prestar los servicios municipales de limpieza, recogida de residuos y jardinería en Sant Antoni. El paro comenzará el próximo 10 de agosto, a partir de las 5.45 horas, "si la empresa no atiende unas reivindicaciones que afectan a la seguridad, los salarios, la salud laboral y la igualdad", según ha indicado la organización sindical en una nota de prensa.

La convocatoria de huelga fue aprobada durante la asamblea de los trabajadores celebrada el pasado 7 de julio y contó con "el apoyo de prácticamente el 100% de la plantilla", integrada por aproximadamente 80 empleados, según ha explicado Miguel Pardo, secretario de Organización de CCOO del Hábitat de les Illes Balears.

Pardo ha reconocido que la huelga indefinida no es la vía deseada para lograr que se atiendan sus reivindicaciones: "No es lo que queremos, pero se ha colmado el vaso y los trabajadores han dicho basta".

La situación laboral "ha llegado a un punto insostenible"

El representante sindical, que ha denunciado que la situación laboral "ha llegado a un punto insostenible", agrega: "No estamos reclamando privilegios; estamos exigiendo condiciones laborales dignas, seguridad para trabajar y el respeto que merece una plantilla que presta un servicio público esencial todos los días del año".

Antes del inicio de la huelga, el conflicto se someterá el próximo 28 de julio a la mediación de la oficina en Ibiza del Tribunal de Arbitraje y Mediación de las Illes Balears (Tamib). La intervención de este organismo podría evitar los paros, que, en caso de producirse, afectarían en plena temporada de verano a uno de los principales enclaves turísticos de la isla de Ibiza.

Entre las principales reivindicaciones de la plantilla figuran la mejora de la seguridad de las instalaciones y la eliminación de los riesgos laborales, la vigilancia de la salud y la realización de evaluaciones específicas para cada puesto de trabajo. También reclaman la aplicación efectiva de los protocolos contra el acoso laboral, el cumplimiento del Plan de Igualdad y una uniformidad adecuada para todos los trabajadores.

Además, Pardo ha explicado que "hasta hace tres o cuatro días había muchos trabajadores a los que todavía no se les había entregado la indumentaria de verano y seguían utilizando la ropa de invierno".

Otra de las exigencias de la plantilla es disponer de "salarios dignos y pagos puntuales", según ha señalado la organización sindical.

Sant Antoni aprobará una actualización salarial de los empleados

El anuncio de la huelga se ha producido pocas horas después de que el Ayuntamiento de Sant Antoni comunicara en una nota de prensa que llevará al pleno de julio la actualización salarial de los trabajadores del servicio de limpieza. "Esta actualización se corresponde con el incremento de las retribuciones de la función pública, fijado en un 2,5% para el periodo 2024-2025 y en otro 2,5% para 2025-2026", ha informado el Consistorio en una nota de prensa en la que además, explica que también se está "trabajando activamente" en todos los puntos que se trataron en la reunión mantenida con el comité de empresa".

Aunque la UTE Portmany y CCOO han valorado positivamente este anuncio, Pardo ha advertido de que "las protestas no están relacionadas únicamente con el dinero".