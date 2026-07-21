La Policía de Ibiza denuncia dos taxis pirata y a un taxista de Sant Josep que dio positivo en drogas

La Policía Local de Ibiza ha denunciado durante los últimos días a dos conductores que transportaban pasajeros sin disponer de licencia en sendas actuaciones desarrolladas en la calle de sa Punta y en el paseo marítimo. Los agentes, según informa Vila en una nota de prensa, también interceptaron a un taxista de Sant Josep que prestaba servicio dentro del municipio de Ibiza sin el permiso necesario y que dio inicialmente positivo en una prueba de detección de drogas.

Una de las actuaciones tuvo lugar durante la tarde del lunes 20 de julio, en un control de vehículos instalado en la calle de sa Punta "dentro del dispositivo municipal contra el transporte ilegal de pasajeros", informa Vila. Los agentes identificaron al conductor y a los ocupantes del vehículo, unos turistas extranjeros que explicaron que habían contratado un traslado desde un establecimiento hotelero situado en la avenida de Pere Matutes Noguera hasta una discoteca del municipio de Sant Josep.

Según explicaron a los agentes, habían acordado pagar 20 euros por el trayecto. Los turistas confirmaron verbalmente el precio del servicio, aunque rechazaron firmar el acta policial por temor, según la información facilitada por el Ayuntamiento, a posibles represalias del conductor.

Vehículo inmovilizado

La Policía Local comprobó posteriormente que el conductor no disponía de ninguna licencia o autorización administrativa que le permitiera realizar un servicio público discrecional de transporte de viajeros.

Los agentes levantaron una denuncia por una presunta infracción muy grave de la Ley 4/2014, de Transportes Terrestres y Movilidad Sostenible de las Illes Balears. El vehículo fue inmovilizado y el expediente "se remitió al organismo competente en materia de transportes para tramitar el procedimiento sancionador".

Durante la madrugada del domingo, los agentes denunciaron también al conductor de otro vehículo que transportaba pasajeros sin licencia en la zona del paseo marítimo, en lo que podría constituir un segundo caso de taxi pirata.

Un taxista de Sant Josep, positivo en drogas

En otro dispositivo de control desarrollado durante el pasado fin de semana, la Policía Local interceptó un taxi del municipio de Sant Josep de sa Talaia que realizaba un servicio con dos clientas dentro del término municipal de Ibiza. Durante la inspección, los agentes comprobaron que el conductor carecía del permiso municipal necesario para prestar el servicio en la ciudad. Además, arrojó inicialmente un resultado positivo en la prueba de detección de drogas, por lo que se formularon las correspondientes denuncias.

La Policía Local recuerda que los controles contra el transporte ilegal y el intrusismo, "se mantienen de forma permanente durante toda la temporada turística". El objetivo, según el Ayuntamiento, es proteger a los usuarios, garantizar una competencia leal y vigilar el cumplimiento de la normativa del transporte público de viajeros.

El Consistorio señala que las actuaciones contra el intrusismo se desarrollan también en otros ámbitos, como el sector náutico y los alojamientos turísticos. "Seguimos trabajando de forma constante, diaria, contra todo el intrusismo en la ciudad de Ibiza. Aquellos que piensen que en esta ciudad se puede infringir la ley se equivocan", afirma el alcalde de Ibiza en el comunicado.

Triguero asegura que se están realizando "más controles y actuaciones que nunca" y advierte de que el Ayuntamiento continuará actuando para que "a los piratas nunca les merezca la pena actuar" en el municipio. "Por respeto a la legalidad, por compromiso con nuestros vecinos, por la seguridad de los usuarios y también por respeto y responsabilidad con quien hace bien las cosas, seguimos actuando con toda la contundencia", añade el alcalde.