Las Pitiusas reciben a 70 nuevos guardias civiles: "Entran menos de los que se van"

Esta mañana, la Guardia Civil de la Zona de Illes Balears ha presentado a parte de los 350 nuevos efectivos destinados a las Islas. De entre ellos, 63 serán destinados a Ibiza y 7 a Formentera.

El General de la Guardia Civil Alejandro Hernández, junto al Delegado del Gobierno, han saludado y dado la bienvenida a los nuevos agentes destinados a la Zona de la Guardia Civil de Baleares. Entre los agentes incorporados se encuentran guardias civiles profesionales que ya han finalizado sus prácticas en otros destinos del territorio nacional y guardias alumnos en prácticas, conocidos como GAPS.

Plantillas infradotadas

A pesar de las incorporaciones, las plantillas de la Guardia Civil de las Pitiusas no llegan nunca a completarse. El motivo, según el secretario provincial de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, Luis Fernández del Blanco, es la grave crisis de vivienda que padecen las Pitiusas. "La mayoría vienen por traslados forzosos y tienen que estar mínimo un año. Y en cuanto pasa este año se van, porque la carestía de la vida no es soportable", apunta Fernández.

Desde la asociación celebran la aprobación del complemento de insularidad, aunque recalcan que es claramente insuficiente. "Querríamos un complemento por insularidad como el que tienen en Canarias", apunta Fernández. La equiparación del complemento salarial de Baleares con el que perciben los agentes de Canarias fue aprobado por el Consejo de Ministros a finales del mes pasado y prevé subidas salariales para todos los funcionarios públicos, incluida la Guardia Civil, a lo largo de este ejercicio.

Los nuevos agentes destinados a Baleares, durante la presentación oficial / Redacción Ibiza

Dificultades para fidelizar agentes

Sin embargo, el problema parece ir más allá de los complementos salariales. "Nosotros abogamos por que se hiciera un estudio de habitabilidad en la zona, pues no es lo mismo vivir en Ibiza y Formentera que en Menorca", explica Fernández. "Pero no es suficiente". Alerta de que no consiguen fidelizar plantillas: "La mayoría de los agentes destinados a Ibiza y Formentera son jóvenes, están un año y se van porque no pueden pagar el alquiler". Advierte de que muchos de ellos dejan a su familia en la Península para compartir piso con otros agentes en las Pitiusas.

La situación es desesperada. Como detalla Fernández, las plantillas de la Guardia Civil en Ibiza y Formentera están perpetuamente infradotadas. Sin embargo, durante la temporada de verano, agentes comisionados del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS), perteneciente a la Agrupación de Reserva y Seguridad (ARS), llegan de refuerzo a las Pitiusas. Estos comisionados, en la práctica, salen más costosos que aumentar el plus de insularidad a los agentes de las islas, según Fernández.

Agentes viviendo en autocaravanas

"La Dirección General prevé una cantidad mínima de agentes para Ibiza y Formentera y lo plantea al resto de España. Los agentes piden la comisión de servicio y vienen a las islas cobrando unas dietas que muchas veces son insuficientes", detalla. "Lo que se hace es que se sube la dieta a una capacidad económica que sí que les permite, como yo he visto, alquilar una autocaravana, ponerla al lado del cuartel de Ibiza y poder trabajar", explica Fernández.

El problema de la vivienda afecta a toda la sociedad. Pero hay sectores clave que una sociedad no puede permitirse perder: entre ellos figuran las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Preguntado sobre cómo se las apañan los agentes para "sobrevivir" en las islas, Fernández no tiene una respuesta clara. "La situación es caótica. Me llaman los socios y me dicen: 'Oye, Luis, ¿qué hago? ¿Dónde voy a vivir?' No sé qué decirles".

Imagen del acto oficial de bienvenida a los nuevos agentes / Redacción Ibiza

Aumento de la inseguridad

En cuanto a las cifras, Fernández aclara que, aunque se hayan destinado 70 agentes a las Pitiusas, no todos vienen, y de los que vienen, muy pocos se quedan. Esta falta de personal, sumada al incremento de las llegadas de migrantes en patera, hace que no puedan realizar sus funciones como normalmente, y eso se refleja "en un aumento de las denuncias", según Fernández.

"El otro día hablé con un compañero en Formentera que estaba viviendo provisionalmente dentro del cuartel y se tiene que ir de ahí. Me dice: 'Luis, he encontrado algo por 4.000 euros'. O sea, imposible". Fernández aboga por construir infraestructuras destinadas a albergar a los nuevos agentes. "Cuando empecé en la Guardia Civil estábamos 16 en una camareta y compartíamos baño y duchas. Tienes que darle un mínimo a los agentes", protesta. Agradece los esfuerzos realizados por las administraciones, pero avisa de que no son suficientes.

Próximos proyectos para alojar agentes

"Se alardea de la construcción del cuartel dedicado a alojar a los agentes en Formentera y un servicio marítimo en Ibiza, pero ¿a qué precio? ¿En qué año? En 2033, como mínimo", recalca. "También el Ministerio del Interior tiene previsto construir viviendas para la Guardia Civil en Santa Gertrudis, pero aún hay que hacer la licitación y todo eso. Esto se nos va a dar en 2033 o en 2034, nos queda muy lejos", apunta Fernández. "Abogamos por otra solución más inmediata".

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Éxodo de guardias civiles

Ya el pasado mes de febrero, la asociación profesional de Guardias Civiles Jucil denunció el "éxodo" de guardias civiles en las Islas Baleares. Tras la resolución del último movimiento nacional de vacantes, 85 agentes decidieron marcharse del archipiélago, mientras que solo 15 decidieron incorporarse desde otros destinos. Esta situación se produce cada año y va erosionando poco a poco las plantillas, con salarios pulverizados por el elevado coste de la vivienda, en perjuicio de los agentes y de la seguridad ciudadana.