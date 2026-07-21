El músico Andrés Coll regresa de una gira europea con Ibiza Sun Band en el ciclo Nits Amples d'Estiu

El músico ibicenco Andrés Coll regresará este domingo, 26 de julio, a las 21.30 horas, al ciclo Nits Amples d’Estiu después de una gira por Europa, con un proyecto renovado junto a algunos de sus músicos de confianza en la isla. El concierto de Andrés Coll Ibiza Sun Band ofrecerá un repertorio de composiciones originales inspiradas en Ibiza, el verano y las vivencias humanas.

Coll estará acompañado por Alodio Ndiaye, a la percusión y la voz; Joan Carles Marí, a la batería; Mar Sánchez, a la guitarra eléctrica, y Aarón Puente, al bajo. El programa ha sido concebido expresamente para esta cita y para este espacio emblemático.

Cartel de Nits amples d'estiu 2026 / Ayuntamiento de Sant Antoni

El ciclo Nits Amples d’Estiu, organizado por la concejalía de Cultura del Ayuntamiento, celebra este año su novena edición con una programación de conciertos al aire libre en la plaza situada detrás de la iglesia.

La programación comenzó el 12 de julio con una actuación de Roxana Mouriño y continuará con Andrés Coll Ibiza Sun Band, el 26 de julio; Louie Lion, el 9 de agosto, y QuatreCelli, el 23 de agosto.

Según el Ayuntamiento, el ciclo tiene como objetivo dinamizar las noches de verano del municipio con una oferta cultural de calidad, acercar la música en directo a residentes y visitantes y consolidar este espacio como punto de encuentro para disfrutar de la cultura al aire libre.