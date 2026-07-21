Música clásica y samba brasileña se fusionarán en Ibiza con tres conciertos al aire libre bajo la dirección de Linus Roth

El Festival Internacional de Música Clásica Ibiza Conciertos celebrará su octava edición del 29 al 31 de agosto de 2026 en el Claustro de los Dominicos, en Dalt Vila, con tres conciertos al aire libre protagonizados por el violinista y director artístico del ciclo, Linus Roth, y la Orquestra Johann Sebastian Rio, de Río de Janeiro. La programación combinará música clásica europea con samba, choro y bossa nova e incluirá el estreno en las Pitiusas del proyecto ‘SamBach’.

El festival, patrocinado por el Ayuntamiento de Ibiza y el Consell de Ibiza, traerá por primera vez a la isla a la Orquestra Johann Sebastian Rio. Según la organización, las tres veladas han sido diseñadas como un "viaje artístico en el que obras de compositores como Johann Sebastian Bach y Antonio Vivaldi dialogarán con ritmos brasileños". Roth tocará durante esta cita su violín Stradivarius ‘Dancla’ de 1703.

Las entradas ya están a la venta en la página web www.ibizaconciertos.com. La organización ha puesto también a disposición del público un Abono del Festival, que incluye un descuento del 20 % sobre el precio de las entradas para los tres conciertos. Las localidades tendrán un precio reducido de 30 euros para los residentes en Ibiza y Formentera.

Cada una de las tres noches ofrecerá una propuesta artística diferente. El ciclo comenzará el 29 de agosto con ‘SamBach-De Bach a los Sambas Brasileños’, un proyecto que "enfrenta musicalmente a Johann Sebastian Bach con los ritmos de Brasil" y fusiona el Concierto para violín de Bach con arreglos brasileños "inéditos". La organización señala que la propuesta llega a Ibiza después de haber participado en destacados festivales europeos y que combina la música barroca con la samba y la bossa nova.

El violinista y director artístico de Ibiza Conciertos, Linus Roth, con la formación Johann Sebastian Rio Orchestra / Imam Comunicación

La segunda velada, prevista para el 30 de agosto, tendrá como protagonista a Antonio Vivaldi. Las Cuatro Estaciones se combinarán por primera vez en Ibiza Conciertos con música orquestal brasileña y con una selección de obras para orquesta de cuerdas de los compositores Heitor Villa-Lobos, César Guerra-Peixe, Ernani Aguiar, Sivuca y Gadelha. La organización presenta este programa como un "puente musical" entre Venecia y Río de Janeiro.

El festival concluirá el 31 de agosto con una noche dedicada a la música brasileña. Linus Roth y la Orquestra Johann Sebastian Rio interpretarán arreglos creados expresamente para Ibiza Conciertos, en un recorrido que abarcará desde obras de concierto hasta melodías de samba y choro.

Linus Roth recibió el premio ECHO KLASSIK como “Mejor Revelación” de 2006 por su disco de debut, publicado por el sello EMI, y obtuvo un segundo premio ECHO en 2017 por una grabación de los conciertos para violín de Shostakovich y Tchaikovsky junto a la Orquesta Sinfónica de Londres.

El violinista ha desarrollado parte de su trayectoria en torno al descubrimiento y la recuperación de obras que habían quedado fuera del repertorio habitual. Ha dedicado una atención especial a la producción de Mieczysław Weinberg, tanto en conciertos como en grabaciones, y fue el primer violinista en registrar en CD la obra completa del compositor. En 2015 fundó la Sociedad Internacional Weinberg con el objetivo de dar a conocer su música a un público más amplio.

Roth fue nombrado en 2012 profesor de violín en el Leopold-Mozart-Zentrum de la Universidad de Augsburgo. También es director artístico del 10º Concurso Internacional de Violín Leopold Mozart, en Augsburgo; del Festival Internacional Ibiza Conciertos, fundado por él mismo, y del festival de música Schwäbischer Frühling, que se celebra en Ochsenhausen, Alemania.

La Johann Sebastian Rio Orchestra combina la interpretación de música de concierto con un enfoque que la formación define como relajado e innovador, con el objetivo de acercar este repertorio a un público más amplio.

La formación ha compartido escenario con artistas nacionales e internacionales como Linus Roth, Domenico Nordio, Carlos Prazeres, Marco Pereira, Gilberto Gil y Alceu Valença, entre otros. También ha participado en temporadas de salas de conciertos y en festivales como el Festival de Invierno de Campos de Jordão y el Festival Internacional de Música de Pará.

La Johann Sebastian Rio Orchestra está dirigida artísticamente por el director y violinista Felipe Prazeres, que desarrolla su actividad tanto en el ámbito de la música clásica como en el popular.

La Asociación Ibiza Conciertos mantiene además una colaboración con entidades sociales de la isla, entre ellas la Asociación Ibiza y Formentera contra el Cáncer (IFCC). A través de su programa de ‘Musicoterapia’, ofrece de manera altruista conciertos gratuitos de música clásica en hospitales y residencias de mayores, así como para personas con diversidad funcional o necesidades especiales.