Llega a Can Jordi el universo de arcilla de Catalina Marí Tur, alumna de 'Toniet', por primera vez en solitario

Catalina Marí Tur, ceramista, expondrá piezas únicas de reciente creación en solitario por primera vez tras décadas participando en exhibiciones colectivas. Esta muestra está previsto que se inaugure este viernes 24 de julio a las 19 horas, bajo el título 'Coses de fang', en la sala de Can Jordi Blues Station. Permanecerá instalada en el antiguo granero de este local hasta el 21 de septiembre.

Según Can Jordi, la exposición presenta una colección de obras de cerámica que muestra el "universo de arcilla surgido de la creatividad de Marí Tur". Aunque la artista ha protagonizado múltiples exposiciones, hasta ahora siempre habían sido colectivas junto a su maestro, el artista de Sant Jordi Antoni Ribas Costa, Toniet, y otros alumnos.

Obras de Marí Tur / Can Jordi Blues Station

Catalina Marí Tur, nacida en Sant Josep en 1946, cursó estudios de delineante en la Escuela de Artes y Oficios de Ibiza y se inició en la cerámica hace décadas, después de descubrir esta materia en una exposición de Toniet celebrada en la sala Sa Nostra. Tras asistir a un taller impartido por el propio ceramista en Artes y Oficios, se incorporó al primer grupo de alumnos que comenzó a formarse con el uruguayo Carlos Icardi, uno de los impulsores de Sant Rafel como "pueblo de artesanía" y fallecido en 2022.

El grupo de alumnos propuso entonces al Ayuntamiento que Toniet sustituyera a Icardi. El artista ha dedicado más de 30 años a enseñar el trabajo con la arcilla y los esmaltes en un aula del colegio l’Urgell. Posteriormente, las clases se trasladaron primero a las escuelas viejas de Sant Agustí y después a las de Sant Josep. Durante todos estos años, Marí Tur ha continuado aprendiendo del maestro, que acaba de retirarse de su labor didáctica.

Galería en Sant Josep

En paralelo a su trabajo como ceramista, Marí Tur cumplió en 2004 su propósito de abrir una galería de arte en Sant Josep, denominada Art i fang. Durante los siete años que permaneció abierta, la sala, situada en la avenida de Pere Escanellas, acogió obras de artistas de la isla y de fuera, como Toni Tur, Toniet, Julio Bauzá, Kaul, Pedro Hormigo, Antonio Hormigo, Robert Arató, Catherine Javel, Jaume Marí Torres, Elisabeth Louy, Rafael Bujanda, Teresa Wood, Juan Costa Hoevel, Céline Maestroni y Lucía Henkins, entre muchos otros.

Art i Fang también ejerció como delegación en Ibiza del joyero de Formentera Enric Majoral, Premio Nacional de Artesanía.

Desde que se jubiló, en 2010, la artista ha continuado trabajando la arcilla y los esmaltes en su estudio de Benimussa y siguiendo las enseñanzas de Toniet. También ha participado en diferentes muestras celebradas en salas como Can Jeroni, Can Curt, Sa Nostra o S’Alamera, y ha formado parte del jurado de algún premio artístico.

Cartel de la inauguración de 'Coses de fang' / Can Jordi Blues Station

‘Coses de fang’ reúne una selección "ecléctica" de su producción, en la que alterna la escultura cerámica con piezas más sencillas y aborda temas como "las raíces isleñas, la maternidad, la familia, la naturaleza y los tonos turquesa del mar ibicenco".