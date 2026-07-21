La apertura sin previo aviso del aparcamiento privado, con capacidad para 200 vehículos, en la zona de Cala d’Hort. Es el mismo, privado, cuyos propietarios decidieron cerrar desde mediados del pasado mes de mayo. La medida ayuda a descongestionar el caos de tráfico en este espacio protegido que sirve de parking para los cientos de personas que quieren disfrutar de la puesta de sol con el perfil de es Vedrà y es Vedranell en primer plano.

Llama la atención

Las dificultades que está provocando en el sector de la organización de bodas de lujo las necesarias medidas para controlar la celebración de fiestas ilegales en villas de Ibiza. Marina Amorós, empresaria del sector, apunta que «nadie defiende un modelo basado en el ruido o el descontrol» y aplaude las medidas contra el intrusismo, pero reclama un «marco legal» que les permita «trabajar con seguridad».

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Las dificultades que tienen los profesionales del sector de la restauración para encontrar personal cualificado, sobre todo camareros, debido al endémico problema de la vivienda en la isla y la falta de jóvenes con vocación para mantener este sector laboral, clave para las islas.