La falta de conductores de camiones en la Península provoca retrasos en el suministro de bebidas a Ibiza

"Estamos desde el jueves pasado esperando para recibir camiones que tenemos en Valencia, que no nos traen porque no tienen chóferes para traerlo desde Valencia", lamentaba Manel Martín, de la empresa de distribución de bebidas Exclusivas Miró, el pasado 2 de julio en conversación telefónica con Diario de Ibiza: "Es un problema de logística. Hasta que encuentran un chófer pasan cuatro días y luego no hay sitio en el barco. Lo que normalmente es de un día para otro, se convierte en unos tres días más de media".

Antonio Moya, gerente de los supermercados Eroski de Ibiza y Formentera, explica también al respecto: "La ventaja que tenemos es que en Ibiza disponemos de plataformas tanto de [productos] frescos como de alimentación: siempre intentamos tener provisiones de mercancía para que no nos falte producto, sobre todo lo que es de primera necesidad". Incluso así, Moya comenta que puede haber "algún retraso puntual".

Sobre los retrasos que pueda haber en la llegada de mercancías, desde Baleària aseguran: "Los altos volúmenes de carga han provocado algún retraso muy puntual". Por otro lado, Sebastián Cardona, representante de Trasmediterránea, también sostiene: "Los barcos vienen todos los días y las bodegas de los barcos vienen llenas".

Priorizan mercancías perecederas

Cardona recuerda que en la época de verano "hay más aumento de mercancías, pero ningún camión se queda en tierra o, si lo hace, se embarca al día siguiente: te puede quedar un camión de bloques de cemento, pero no te quedará mercancía perecedera, estos vienen todos los días".

Moya mantiene que el producto fresco les llega "a diario", pero sí les han dejado otro tipo de plataformas en origen: "A veces dan prioridad a que vengan coches antes que mercancía, nos ha pasado que quizás dejen una plataforma en tierra. Pero es algo puntual". Aun así, comenta: "Ahora entramos en los meses críticos de julio y agosto y habrá que ver si se agrava más".

Martín, por su parte, considera que se retrasan "las mercancías que más se necesitan": "Hasta la misma agua, tiene mucha rotación, pero como es un producto seco no se le da prioridad y se queda allí [en el puerto de origen]".

"Trabajo en un sector de producto perecedero y como se transportan productos a diario, no estamos notando retrasos más allá de los habituales", asegura Alfonso Rojo, presidente de la Petita i Mitjana Empresa d'Eivissa i Formentera (Pimeef): "Cuando hay más volumen de carga, las compañías navieras pueden dar preferencia a algún tipo de carga en concreto, como en este caso, los perecederos".

"Ya casi no hay barcos cargueros como había antes, ahora los barcos traen pasaje y carga", explica Rojo sobre los retrasos que puedan haber notado algunas empresas a la hora de traer mercancías a las Pitiusas. "En verano, como aumenta el número de pasajes, el número de vehículos, deja menos metros lineales de carga de producto seco en las bodegas de estas embarcaciones", sostiene.

El duro trabajo del transporte

Martín considera que esta falta de personal en el sector logístico es debido a "la subida de precios", además del problema que hay en Ibiza que también está empezando a ocurrir en la Península: "El trabajo de transportista, de embarcarte durante cinco o seis horas, es bastante duro". Por parte de las navieras, comenta que no hay tanto problema: "Si lo llenan menos con transportistas, lo llenan con turistas. Facturarán de una forma u otra", mantiene Martín.

"José Raya [presidente de los transportistas de la Pimeef] comentaba el otro día que no nos damos cuenta de la importancia a este sector porque la mercancía sigue llegando. Pero a la que haya carencias, como puede ocurrir en estos momentos, todos nos acordamos del transporte", sostiene el presidente de la Pimeef.