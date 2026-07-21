Empresarios de Ibiza alertan sobre un problema estructural en el transporte con origen internacional

"No es solo un problema de Ibiza, sino a nivel nacional", asegura Alfonso Rojo, presidente de la Petita i Mitjana Empresa d'Eivissa i Formentera (Pimeef), sobre las deficiencias en la cadena de suministro que se dan en las Pitiusas. Desde la Pimeef y la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB) explican que este problema está relacionado con la falta de mano de obra en el transporte y la logística.

José Antonio Roselló, vicepresidente de la CAEB en Ibiza, comenta: "El problema del sector del transporte es que tienen que asumir mucha de la carga de los costes que supone traer todo". "Esto son efectos colaterales de la guerra en Irán y, más allá del tema económico ligado al combustible, afecta a la logística. Los efectos colaterales es previsible que se vayan absorbiendo", asegura Roselló, experto en economía: "No es un problema esencial, porque si no habría desabastecimiento, pero son puntas de problemas".

"La gran renuncia"

Además de las afectaciones económicas, hay "un problema crónico": la falta de personal. "Es un problema crónico que afecta en todos los sectores, no solo en Ibiza: lo es en Baleares, en España, en Europa...", asegura Roselló: "Se habla de 'la gran renuncia' a nivel internacional: no hay trabajadores en muchos sectores estratégicos".

Para solventar el problema de la falta de trabajadores, según Roselló, hacen falta "vocaciones" y "más formación": "Ser conductor requiere una formación y una buena organización. No es cualquiera que se pueda poner al volante", sostiene el vicepresidente de la CAEB. La falta de formación es "un problema general de España" y, Roselló asegura que "no es una falta de dinero, sino una falta de impulso a la formación".

Rojo comenta que en Ibiza hay problemas añadidos para los trabajadores del transporte, puesto que no les permiten descansar apropiadamente en zonas habilitadas para ello. "¿Qué es el descanso hoy en día? ¿Estar en la cabina de tu camión a 35 grados sin haberte duchado? Eso no es el descanso al que obligan las normas laborales y, sobre todo, pues no son las condiciones que los empresarios queremos para nuestros empleados", asegura el presidente de la Pimeef: "Queremos que nuestros empleados estén lo más frescos posible para que puedan rendir mejor". Estas condiciones precarias asegura que son algunas de las razones por las que este empleo "no es atractivo" para las nuevas generaciones.