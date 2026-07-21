Del insomnio al bochorno en Ibiza y Formentera: noches tropicales y 46 grados de sensación térmica

El calor no solo aprieta durante el día en Ibiza y Formentera. También se sufre por la noche y complica el descanso. La madrugada de este martes volvió a dejar un ejemplo claro: en Ibiza, la temperatura no bajó de los 25,2 grados hasta las seis de la mañana, según los datos registrados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La noche fue especialmente pesada. A medianoche, la estación de Ibiza marcaba 28,9 grados; a la una de la madrugada, 28,6º; a las dos, 28,2º; y a las tres todavía se mantenía en 27,9 grados. Incluso a las cinco de la mañana el termómetro seguía en 25,7 grados, antes de tocar su mínima de 25,2 grados a las seis. A las ocho de la mañana, la temperatura ya había vuelto a subir hasta los 26,1 grados, con una humedad del 94%.

El dato resume bien la sensación de estas últimas jornadas: no hay demasiada pausa entre el calor del día y el calor de la noche. La jornada anterior, lunes 20 de julio, la máxima en Ibiza alcanzó los 35,1 grados a las 16.20 horas, con una mínima diaria de 26,3 grados a las siete de la mañana y una temperatura media de 30,7 grados.

Formentera tampoco descansa

La situación en Formentera fue incluso más cálida durante la noche de este lunes al martes. Según los datos de la Aemet, el lunes 20 de julio la mínima en la isla fue de 27,5 grados a las siete de la mañana, con una máxima de 33,3 grados y una temperatura media de 30,4 grados.

La serie de los últimos días muestra noches muy calurosas en ambas islas. En Formentera, las mínimas no bajaron de los 25 grados durante varias jornadas seguidas: 25,2 grados el día 16; 25,5 el 18; 25,3 grados el día 19 y 27,5 este lunes. En Ibiza, la mínima del lunes fue de 26,3 grados y las jornadas previas también se movieron en valores elevados, con 25,5 grados el día 19, 25,1 el 18 y 25,3 grados el 16.

La Aemet prevé que las mínimas sigan siendo altas este martes y miércoles. En Ibiza, la previsión marca 26 grados de mínima y 33 de máxima para este martes, y 26 de mínima y 34 de máxima para el miércoles. En Formentera, la previsión apunta a 27 grados de mínima y 32 de máxima este martes, y de nuevo 27 de mínima y 32 de máxima el miércoles.

A partir del jueves, las mínimas bajarán ligeramente, aunque sin un descenso demasiado acusado. En Ibiza, la previsión pasa a 23 grados de mínima y 33 de máxima el jueves, mientras que en Formentera se esperan 26 grados de mínima y 32 de máxima. Para el viernes, la Aemet prevé mínimas de 24 grados en Ibiza y 26 en Formentera.

Hasta 46 grados de sensación térmica en Sant Joan

El mapa de previsión deja además un dato especialmente llamativo en el municipio de Sant Joan. Para este martes, la Aemet prevé una temperatura máxima de 36 grados, pero la sensación térmica podría dispararse hasta los 46 grados, según la predicción detallada para el municipio.

Hasta 46 grados de sensación térmica en Sant Joan. / Aemet

El contraste entre el termómetro y lo que realmente puede percibir el cuerpo se explica por la combinación de calor, humedad y viento. En Sant Joan, la previsión apunta este martes a una humedad relativa que puede alcanzar el 100%, con una mínima prevista de 26 grados y una máxima de 36. Para el miércoles, aunque las temperaturas bajarían ligeramente, con 24 grados de mínima y 35 de máxima, la sensación térmica aún podría alcanzar los 41 grados.

Aviso amarillo por calor

A las noches difíciles se suma el calor diurno. La Aemet mantiene activo un aviso amarillo por temperaturas máximas de hasta 36 grados en Ibiza y Formentera. El aviso afecta a las Pitiusas en una semana marcada por valores altos, humedad elevada y ausencia de precipitaciones.

La previsión para los próximos días mantiene el dominio del sol y temperaturas claramente veraniegas. En Ibiza, se esperan máximas de 33 grados este martes, 34 el miércoles, 33 el jueves y 35 el sábado. En Formentera, los termómetros se moverán entre los 31 y los 32 grados durante buena parte de la semana, con mínimas que seguirán haciendo difícil hablar de noches frescas.