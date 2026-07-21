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La Guardia Civil reforzará la vigilancia en Ibiza y Formentera sobre las zonas de observación del eclipse solar y las embarcaciones de recreo

Los objetivos del aumento de la vigilancia serán controlar los aparcamientos y la afluencia de embarcaciones de recreo y prevenir incendios forestales

Embarcaciones fondeadas en Talamanca

Embarcaciones fondeadas en Talamanca / Vicent Marí

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Europa Press

Palma

La Guardia Civil reforzará la vigilancia sobre las zonas de observación oficial (ZOO) que han sido designadas para contemplar el eclipse solar total el próximo 12 de agosto desde Baleares.

También centrará sus esfuerzos en controlar los aparcamientos y la afluencia de embarcaciones de recreo, que se espera que sea elevada, ha detallado el general de brigada de la Guardia Civil Alejandro Hernández.

Además, el responsable de la Comandancia de Baleares, en declaraciones a los medios de comunicación durante la presentación de los nuevos agentes destinados al archipiélago, ha puesto el foco en la prevención de los incendios forestales.

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Para ello, los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil se ubicarán en zonas sensibles de las cuatro islas para "evitar posibles acciones que puedan provocar incendios o algún deterioro del espacio natural".

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