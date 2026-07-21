Familias y pequeñas empresas de Ibiza pueden sumarse a dos instalaciones de autoconsumo colectivo

La Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía ha abierto la participación ciudadana en dos instalaciones de autoconsumo colectivo situadas en Cas Serres, en el municipio de Ibiza, y en Sant Josep. La convocatoria está dirigida a familias y pequeñas empresas ubicadas en un radio máximo de cinco kilómetros de cada proyecto y permanecerá abierta hasta el próximo 31 de julio.

Según ha informado el Govern balear, este sistema permite consumir energía solar generada en instalaciones públicas sin necesidad de disponer de un tejado propio, colocar placas fotovoltaicas o realizar una inversión inicial.

Las familias pueden solicitar 1 kilovatio de potencia, equivalente aproximadamente a la energía generada por dos placas solares, mediante el pago de una cuota anual de 100 euros. El Instituto Balear de la Energía estima que cada kilovatio asignado puede generar un ahorro de unos 300 euros anuales. Una vez descontada la cuota, el ahorro neto para una vivienda puede alcanzar los 200 euros al año, según los cálculos del organismo autonómico. La energía producida se vierte a la red eléctrica y se descuenta automáticamente de la factura, incluida la compensación por los excedentes generados.

Hasta 49 hogares en Cas Serres

La instalación situada en el aparcamiento de Cas Serres dispone de una potencia total de 100 kilovatios. De esta cantidad, 70 kilovatios se destinan a la participación ciudadana y los 30 restantes corresponden al Ayuntamiento de Ibiza.

El proyecto permitirá incorporar a un máximo de 49 viviendas y siete pequeñas empresas situadas a menos de cinco kilómetros del aparcamiento. Cada hogar podrá acceder a 1 kilovatio, mientras que a las actividades económicas se les asignarán 3 kilovatios. Los pequeños establecimientos con un consumo eléctrico reducido podrán solicitar únicamente 1 kilovatio.

Diez hogares y dos negocios en Sant Josep

La instalación de Sant Josep cuenta con 20 kilovatios de potencia. Seis de ellos corresponden al Ayuntamiento y los 14 restantes se reservan para la participación ciudadana. La iniciativa podrá beneficiar a hasta diez viviendas y dos pequeñas empresas situadas a menos de cinco kilómetros del aparcamiento de la escoleta de Sant Josep.

Las familias recibirán 1 kilovatio de potencia y las actividades económicas podrán acceder a 2 kilovatios, aunque los negocios con un consumo reducido también tendrán la posibilidad de solicitar solo 1 kilovatio.

Solicitudes hasta el 31 de julio

La tramitación puede realizarse íntegramente por internet. Las personas que necesiten información, ayuda para presentar la solicitud o comprobar si su vivienda o negocio se encuentra dentro del radio permitido pueden acudir a la Oficina para la Transición Energética, situada en el número 12 de la calle de Castilla, en la ciudad de Ibiza.