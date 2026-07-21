Obispos de Baleares y la Comunidad Valenciana reflexionan en Ibiza sobre la enseñanza de la religión católica y ven la final del Mundial

Los obispos de las diócesis que integran la provincia eclesiástica valentina han examinado en Ibiza la situación de la asignatura de religión católica y de los profesores que la imparten en la escuela pública durante uno de sus encuentros periódicos, celebrado en la Casa de Espiritualidad ‘Santa Teresa’ de es Cubells.

Durante la jornada del lunes 20, los obispos abordaron la situación de la enseñanza de la religión católica en la escuela pública y las circunstancias de sus profesores. Asimismo, reflexionaron sobre la acción social y caritativa desarrollada por la organización eclesial Cáritas y analizaron los sistemas de protección de datos utilizados por cada una de las diócesis.

Los obispos en reunión durante el encuentro / Obispado de Ibiza

También valoraron la visita del papa León XIV a España y los efectos que, según señalaron, ha tenido en las iglesias locales, especialmente por la participación de jóvenes y familias en las celebraciones. Subrayaron igualmente el seguimiento de la visita en los medios de comunicación y estudiaron cómo concretar las enseñanzas transmitidas por el pontífice mediante sus gestos, discursos y homilías.

Este martes 21, los obispos se trasladaron a Formentera para conocer la "realidad eclesial" de la isla. A lo largo de las jornadas, los miembros de la provincia eclesiástica valentina oficiaron la eucaristía con laudes tanto en la Catedral de Dalt Vila como en la Casa de Espiritualidad de es Cubells.

Los asistentes

La reunión estuvo presidida por el arzobispo de Valencia, Enrique Benavent, y contó con la participación de los obispos de Segorbe-Castellón, Casimiro López; Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla; Mallorca, Sebastià Taltavull, y Menorca, Gerard Villalonga. También asistieron los obispos auxiliares de la diócesis metropolitana de Valencia, Fernando Ramón y Javier García, además del obispo de Ibiza, Vicent Ribas, que ejerció como anfitrión.

Los obispos que asistieron al encuentro / Obispado de Ibiza

El encuentro comenzó durante la tarde del domingo 19, lo que permitió a los obispos ver juntos la final del Campeonato Mundial de Fútbol. Los prelados brindaron por el triunfo de la selección española y expresaron su felicitación a los jugadores, al equipo técnico y a sus asistentes.