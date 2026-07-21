Eclipse solar: "Un dispositivo sin precedentes" en Ibiza y Formentera con 45 bomberos forestales

El Govern balear prepara un dispositivo especial para prevenir incendios forestales durante la observación del eclipse solar total del próximo 12 de agosto. En este operativo, Ibiza contará con 39 bomberos forestales del Institut Balear de la Natura (Ibanat), 13 de ellos incorporados como refuerzo extraordinario, mientras que Formentera dispondrá de seis efectivos, tres adicionales.

El operativo reforzará también la vigilancia ambiental y la protección de las praderas de posidonia ante la concentración excepcional de embarcaciones prevista en los espacios naturales y el litoral de todas las islas.

Presentación del plan especial contra incendios y fondeos sobre posidonia. / Govern de les Illes Balears

Los equipos del Ibanat destinados a Ibiza se reforzarán especialmente en la zona de Sant Joan, mientras que los efectivos de Formentera se distribuirán estratégicamente en el centro de la isla. Además, cinco Agentes de Medio Ambiente estarán desplegados en Ibiza, incluidos los efectivos del refuerzo extraordinario, y otros tres permanecerán en Formentera durante toda la jornada.

El Servei de Vigilància de la Posidònia intensificará igualmente su presencia en la costa oeste de Ibiza, una de las zonas donde se prevé una mayor concentración de embarcaciones durante la tarde y la noche del 12 de agosto. El dispositivo se reforzará ya durante los días previos al eclipse.

Refuerzo específico en Ibiza y Formentera

La conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural movilizará en el conjunto del archipiélago a 161 bomberos forestales entre el servicio ordinario y el refuerzo extraordinario. De ellos, 49 se incorporarán específicamente al dispositivo habitual de estas fechas y serán distribuidos en puntos estratégicos de las cuatro islas para garantizar la máxima capacidad de respuesta ante cualquier incidencia.

El Govern balear también desplegará 35 agentes de Medio Ambiente en las cuatro islas, 18 de ellos como refuerzo extraordinario, para aumentar las tareas de vigilancia, información a la ciudadanía, detección precoz de incidencias y coordinación con el resto de los servicios operativos.

La conselleria ha presentado en rueda de prensa este dispositivo de prevención y vigilancia, que considera "sin precedentes", con motivo del eclipse solar total previsto para el próximo 12 de agosto. El conseller Joan Simonet ha dado a conocer las medidas acompañado por el gerente del Institut Balear de la Natura, Tomeu Llabrés; el responsable del Servei de Vigilància de la Posidònia, Marcial Bardolet, y un representante del Servei d’Agents de Medi Ambient.

Ibiza se prepara para el eclipse con un plan especial contra incendios y fondeos sobre posidonia / Govern de les Illes Balears

Simonet ha explicado que el operativo responde a la coincidencia de varios factores de riesgo. Las Illes Balears estarán en plena época de peligro alto de incendio forestal, se prevé una afluencia excepcional de personas a las zonas de alto riesgo de incendio (ZAR) y a los espacios naturales protegidos y el fenómeno tendrá lugar durante la tarde y la noche, una circunstancia que impediría la intervención de los medios aéreos en caso de que se declarase un incendio forestal.

"El eclipse solar será un acontecimiento excepcional que atraerá a miles de personas a diferentes zonas de alto valor ambiental del archipiélago y en plena época de peligro alto de incendio forestal. Por eso hemos preparado un dispositivo sin precedentes que refuerza todos los servicios de prevención y vigilancia de la conselleria. Nuestro objetivo es anticiparnos a los riesgos y proteger a las personas y el patrimonio natural", ha afirmado Simonet.

El conseller ha remarcado que la prevención será determinante durante esa jornada. "Si se declarase un incendio forestal durante el eclipse, los medios aéreos no podrían intervenir. Esta circunstancia hace que la prevención, la vigilancia y la detección precoz sean más importantes que nunca", ha señalado.

Simonet también ha pedido prudencia y responsabilidad a la población. "Sabemos que será una jornada muy especial y queremos que todo el mundo pueda disfrutarla, pero pedimos que se haga con la máxima prudencia y responsabilidad. La prevención es la mejor herramienta para proteger nuestros bosques y cualquier negligencia puede tener consecuencias muy graves. Con la colaboración de todos podremos disfrutar de este fenómeno excepcional preservando el patrimonio natural".

Vigilancia de la posidonia

El Servei de Vigilància de la Posidònia desplegará paralelamente un operativo especial de carácter preventivo ante la elevada concentración de embarcaciones prevista durante toda la tarde y la noche del 12 de agosto. Además de la costa oeste de Ibiza, la vigilancia se reforzará especialmente en Ciutadella, Sóller, Andratx y la Colònia de Sant Jordi.

El servicio desarrollará una campaña de información directa con los patrones para recordar la necesidad de fondear de manera respetuosa y evitar que las anclas y las cadenas impacten sobre las praderas de posidonia. También informará sobre los sistemas de fondeo respetuoso disponibles.

Las actuaciones se coordinarán con las embarcaciones de Reserves Marines, Espais Naturals y Agentes de Medio Ambiente para garantizar una respuesta unificada ante cualquier incidencia ambiental detectada.