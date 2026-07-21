Tras diez días sin limpiarse en un barrio de Ibiza, un vómito acaba con la paciencia de los vecinos: "No se puede estar así"

"Hace 19 años que vivo en ses Figueretes. Nunca me había encontrado un vómito que esté 10 días sin limpiar", afirma Graciela Valín, vecina de ses Figueretes, que denuncia la suciedad presente en el barrio, especialmente desde el comienzo del verano, y los pocos medios que el Ayuntamiento pone para solucionarlo, a su juicio. "Quiero decir que no es solo culpa del Ayuntamiento, hay gente muy guarra. Pero nosotros pagamos un impuesto de basuras y un servicio para que por lo menos mantengan esto limpio. Las papeleras sí que las sacan y cambian todos los días, y la máquina de la playa también a diario. Pero después, barrer y limpiar brillan por su ausencia": "Los vecinos estamos muy desconformes", asevera.

Un portavoz municipal niega que el barrio esté abandonado y replica que la presencia de vehículos y personal de limpieza es "continua" y hay personal específicamente designado a la zona. "En las redes sociales municipales vamos publicando con frecuencia sobre los equipos de limpieza". Pone como ejemplo tres publicaciones oficiales de la cuenta eivissaneta en la red social Instagram, de los pasados 13, 15 y 19 de julio, donde se pueden ver los servicios de limpieza trabajando en el paseo marítimo de ses Figueretes y las calles Murcia y País Vasco.

Un parterre en el barrio de ses Figueretes lleno de basura / Daniel de Lama

"Para mí ses Figueretes es una maravilla. Vivo frente al mar y nunca he tenido un problema de seguridad. Nadie me ha molestado en el tiempo que llevo aquí, que no son dos días", comenta Valín, cuya queja proviene únicamente de la poca atención que se da a la limpieza del barrio. "No es solamente aquí. Voy al centro de Ibiza y es igual, los contenedores no se lavan. Está toda la ciudad así", aunque añade que ella reivindica ses Figueretes porque es vecina de la zona y le "encanta".

En el paseo marítimo, la situación no es distinta: Valín muestra la marca que ha quedado en el suelo del vómito que estuvo 10 días en el paseo antes de que lo limpiaran. "Ahora lo han lavado un poco, pero aún se puede ver perfectamente".

La marca que se ha quedado del vómito en el paseo marítimo de ses Figueretes / Daniel de Lama

También se queja de la escasa limpieza de la arena que llega al paseo. "Hay días que hay tanta arena en los escalones de la playa que no puedo bajar, porque me da miedo resbalarme y hacerme daño. Hoy justo han pasado con el camión y las han limpiado, pero aún hay arena y colillas. En años anteriores había un chico que venía, barría y limpiaba todo esto, después venía el camión que ha pasado hoy, que solía pasar dos o tres veces por semana. Ahora casi no viene", señala Valín.

"Yo sé que el Ayuntamiento tiene mucha cosa y están muy liados con todo, pero tienen que tener un responsable para cada cosa y yo creo que la limpieza es fundamental. Con la fama que tiene Ibiza, si no limpiamos, dónde va a quedar". Destaca también, sin embargo, lo positivo: "Han puesto papeleras auxiliares y eso me parece muy bien, porque las grises normales no dan abasto. Hay una gran cantidad de basura. Esto sí lo recogen todos los días. Hay que decir las cosas positivas también, no solo lo negativo".

Una papelera auxiliar en el paseo marítimo de ses Figueretes / Daniel de Lama

"Por la mañana veo algunos comercios y hoteles que ellos mismos limpian un poco su zona, pero no es plan. Eso es responsabilidad del Ayuntamiento", sigue.

"Nunca prestaba atención a estas cosas porque más o menos se mantenía. Pero me empecé a fijar en ese vómito que seguía ahí un día y otro, y otro y otro. Y al final dije, ¿qué está pasando? Mi hijo también hizo una denuncia en la línea verde por la situación y nadie le contestó. Así que dije, no puede ser, hay que reclamar a las autoridades. Pero parece que no ha surgido ningún efecto", explica Valín.

Contenedores rodeados de suciedad y una garrafa con orina en ses Figueretes / Daniel de Lama

También habla del tema otra vecina del lugar, que no quiere dar su nombre. Comenta que "cada vez va a peor, hay cristales por todos lados que da miedo que los pisen los perros. Por las noches en los parques se junta gente y lo dejan todo lleno de basura. Los barrenderos parece que no pasan y al final todo esto está súper abandonado, los vecinos estamos aquí entre olores a meado. No se puede estar así, menos aún con el calor que hace".

"Ya sabemos cómo se pone en verano la isla, y por eso habría que poner un poco más de refuerzo en esta época. Si tienen la misma plantilla todo el año, no puede seguir el ritmo. En Platja d'en Bossa y en Ibiza centro está igual. Ahora mismo, pases por donde pases, la verdad que da vergüenza la isla. Si queremos comer del turismo, debería estar un poco más presentable", agrega.

El presidente de la asociación de vecinos

El presidente de la asociación de vecinos de ses Figueretes, José Juan Bonet, por su parte, critica que en esta legislatura se ha aumentado por más de dos millones la aportación económica a Valoriza, la compañía que se encarga de la limpieza, y, sin embargo, esto no se ha visto "reflejado" en la limpieza del barrio: "Dos millones de euros y no se ven resultados, aquí falla algo". También se queja de la baja presencia de los vehículos de limpieza.

Bonet aprovecha para recalcar que no todo es malo en ses Figueretes, aunque las malas noticias suelan ser las que aparecen más regularmente: "Hay cosas constructivas. Un montón de cosas culturales".