Cae en Ibiza uno de los presuntos miembros de una red dedicada a asaltar viviendas de lujo

La Policía Nacional y la Guardia Civil detuvieron en Ibiza a uno de los cinco presuntos integrantes de un entramado criminal vinculado por los investigadores a 'El tren de Aragua', un grupo delictivo dedicado a cometer robos con violencia e intimidación y al tráfico de drogas. La operación incluyó una entrada y registro en una vivienda de la isla, uno de los lugares donde, según ambos cuerpos, estaba asentada la organización.

El dispositivo conjunto culminó el pasado 17 de junio con seis entradas y registros en viviendas de Ibiza, Tenerife, Orense, y tres en Madrid. La operación se saldó con cinco detenidos, uno en Ibiza y los restantes en Ciudad Real, Tenerife, Madrid y Orense. Tras pasar a disposición judicial, cuatro de ellos ingresaron en prisión.

A los arrestados se les atribuyen los delitos de pertenencia a organización criminal, robo con violencia e intimidación en el interior de una vivienda, tenencia ilícita de armas, lesiones, daños, detención ilegal, robo o hurto de uso de vehículo a motor y delitos contra la salud pública.

La Policía Nacional y la Guardia Civil informaron además de que durante los registros se intervinieron numerosos teléfonos utilizados para coordinar la actividad delictiva, prendas de interés para la investigación, 50 cartuchos de arma corta, más de 5.700 euros y placas de matrícula falsificadas destinadas a evitar el control de los vehículos.

Los agentes también incautaron más de 500 gramos de cocaína rosa conocida como 'tusi', 182 gramos de MDMA metanfetamina y más de 100 pastillas de esta misma sustancia preparadas para su distribución, además de un kilo de sustancia de corte y utensilios para su fabricación.

Viviendas de lujo y víctimas vigiladas

La documentación intervenida, según los investigadores, acredita que los robos eran planificados previamente y que el grupo realizaba un estudio de las viviendas y de sus víctimas antes de actuar.

La investigación comenzó en enero de este año a raíz de un robo con violencia cometido en una vivienda situada en una urbanización de lujo de una localidad próxima a la ciudad de León. Los asaltantes se apoderaron de piezas de relojería y joyas exclusivas valoradas en más de 100.000 euros, además de 10.000 euros en efectivo.

Para cometer el asalto, los autores exhibieron un arma de fuego y actuaron con especial violencia e intimidación contra los ocupantes de la vivienda, entre los que había menores de edad. También intentaron, sin éxito, realizar varias transferencias a distintas cuentas desde los teléfonos de las víctimas.

Las pesquisas revelaron que los autores habían reservado días antes alojamientos en los alrededores de León, desde donde estudiaron previamente a las víctimas. El grupo seleccionaba a personas con un elevado poder adquisitivo y las vigilaba para conocer sus movimientos y rutinas, manteniéndolas controladas en todo momento.

Para cometer los robos, abordaban a las víctimas en las inmediaciones de sus domicilios y las obligaban a entrar en las viviendas. Una vez dentro, las amordazaban y las ataban de pies y manos con bridas y cinta adhesiva, para después coaccionarlas y amenazarlas con armas de fuego.

Los integrantes del grupo utilizaban pasamontañas y vehículos previamente sustraídos con placas de matrícula falsificadas para dificultar la investigación policial. Tras cometer los robos, los vehículos eran calcinados.