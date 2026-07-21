Ibiza triplica el dinero recaudado por sanciones contra el intrusismo con respecto a 2019

El Consell Insular de Ibiza informa de que ha recaudado este año ya 818.515 euros por sanciones ejecutadas en materia de transporte y ordenación turística, una cantidad que, explica, multiplica por más de tres la registrada en 2019. La institución considera que estos datos consolidan la lucha contra el intrusismo como una de sus principales herramientas para avanzar hacia un modelo turístico "más ordenado, sostenible y de mayor calidad".

De la cantidad total ingresada, 213.664 euros corresponden a expedientes sancionadores de transporte contabilizados hasta el 16 de julio, mientras que los 604.850 euros restantes proceden de expedientes de ordenación turística ejecutados hasta el 17 de julio.

Según indica el Consell en una nota de prensa, estas cifras mantienen el nivel de efectividad alcanzado durante el último ejercicio y consolidan una política basada en la inspección, la tramitación rigurosa de los expedientes y la ejecución efectiva de las sanciones.

"La mejor sanción es aquella que no se tiene que imponer"

No obstante, la institución insiste en que el propósito de esta estrategia no es incrementar los ingresos, sino conseguir que las infracciones dejen de cometerse. En este sentido, defiende que "la mejor sanción es aquella que no se tiene que imponer porque la infracción ya no se comete".

El vicepresidente primero del Consell y conseller de Ordenación Turística y Transportes, Mariano Juan, ha señalado que la lucha contra el intrusismo forma parte de una estrategia más amplia destinada a ordenar el modelo turístico de Ibiza.

"El objetivo del Consell nunca ha sido recaudar más, sino reducir progresivamente la actividad ilegal y proteger a quienes cumplen la normativa", afirma Juan en el comunicado de la institución ibicenca.

Precinto de una vivienda turística ilegal en Ibiza. / Consell de Ibiza

El vicepresidente primero considera que la estrategia ya está proporcionando resultados tangibles. Entre ellos, destaca la eliminación de cerca de 4.000 anuncios de alojamientos turísticos ilegales de las principales plataformas de comercialización.

Asimismo, indica que este verano Ibiza registra una reducción de la presión humana de unas 19.000 personas diarias respecto al año anterior, a pesar de que la población residente continúa aumentando.

Juan defiende que estos datos demuestran que detrás del discurso institucional sobre la contención turística y la lucha contra el intrusismo "hay convicción, trabajo y resultados".

"Durante muchos años había quien pensaba que incumplir la normativa salía gratis. Hoy el mensaje es muy diferente: el Consell inspecciona, tramita los expedientes y ejecuta las sanciones, protegiendo así a los profesionales que desarrollan su actividad dentro de la legalidad y evitando la competencia desleal", declara.

Una señal positiva

El conseller de Ordenación Turística y Transportes recalca, sin embargo, que la recaudación no es el indicador que determina el éxito de esta política. De hecho, sostiene que una reducción de los ingresos por sanciones podría constituir una señal positiva.

"Si esta estrategia continúa funcionando, la recaudación acabará disminuyendo, y eso será una buena noticia, porque querrá decir que habrá menos infracciones y, por tanto, menos expedientes sancionadores. La mejor sanción es la que no se tiene que imponer porque la infracción ya no se comete", insiste Juan. El vicepresidente también recuerda que el Consell ha incrementado recientemente el importe de determinadas sanciones para reforzar su efecto disuasorio.

La institución prevé que las nuevas cuantías provoquen un aumento de los recursos judiciales presentados por los infractores. Como consecuencia, muchos de esos expedientes no podrán ejecutarse hasta que exista una resolución judicial firme.

Por este motivo, Juan subraya que las cifras de recaudación de los próximos años no deben interpretarse de manera aislada. A su juicio, deberán analizarse junto con otros indicadores, como la reducción de la actividad ilegal, la desaparición de la oferta irregular de las plataformas de comercialización o la disminución de la presión humana sobre la isla.

El Consell Insular de Ibiza anuncia que continuará reforzando los servicios de inspección y los mecanismos administrativos de control. La institución considera que la lucha contra el intrusismo constituye "una herramienta imprescindible" para preservar la calidad del destino, garantizar una competencia leal y consolidar un modelo turístico basado en la ordenación, la sostenibilidad y el cumplimiento de la normativa.