El conflicto en la educación concertada pone en riesgo el inicio del curso 0-3: Más de 400 'escoletes' en peligro de cierre

Patronales y sindicatos de la educación concertada plantan a la Conselleria de Educación y Universidades por el 0-3. USO y FSIE, junto a ECIB, CECEIB y FEIPIMEB se han negado a asistir a la reunión de la Mesa convocada para este lunes. Las organizaciones convocantes de este frente común denuncian un "ninguneo" y una "falta de diálogo institucional" por parte de la Dirección General de Primera Infancia, liderada por Neus Riera, que a su juicio pone en jaque la viabilidad del sector.

Los representantes de la Mesa de Negociación del Acuerdo 0-18 y de la Mesa Sectorial se han concentrado frente a la sede de la Conselleria para denunciar la "imposición unilateral" de dos nuevas iniciativas normativas: una orden reguladora del servicio de alimentación y una modificación del decreto de requisitos mínimos "que contempla el incremento de ratios", han manifestado. Según el sector, que agrupa a 448 unidades concertadas en el archipiélago, estas medidas "supondrán un aumento inasumible de costes laborales y de funcionamiento sin que se haya cuantificado su impacto económico" que podría suponer el cierre de los centros.

Freno a la equiparación salarial

Juan Carlos Lorenzo González, secretario general de la Federación de Enseñanza de USO y presidente de la Mesa 0-18, ha manifestado su preocupación por las formas de actuar de la Administración. Lorenzo ha explicado que sindicatos y patronales estaban "a punto de firmar un acuerdo" autonómico largamente reivindicado para mejorar y desatascar las condiciones retributivas de las trabajadoras del tramo 0-3. Sin embargo, ha asegurado que la aparición de esta nueva normativa "sin negociar" ha paralizado las conversaciones. "No entendemos a qué viene sacar una normativa a día de hoy que ni se ha negociado, ni se ha dialogado, ni se ha pactado. Se está olvidando la negociación colectiva", ha recriminado.

Por su parte, el secretario de la Mesa, Marc González, ha incidido en la "incoherencia" que supone que el Govern los anime a cerrar un pacto de mejoras laborales mientras, en paralelo, "introduce normas que aumentan sustancialmente los costes de los centros". González ha afirmado que es "absolutamente intolerable" que la Dirección General boicotee la negociación anunciando normativas sin aportar memorias económicas. "Los costes salariales son el principal gasto de un centro 0-3 y si ya tienen problemas de viabilidad económica, con un incremento de costes derivado de una ratio mayor o de más personal en la alimentación de los menores, esto es inviable absolutamente", ha advertido el secretario, exigiendo la retirada inmediata de las iniciativas normativas.

Educación niega el bloqueo

La respuesta del conseller, Antoni Vera, no se ha hecho esperar. Desde el ParcBit ha atendido a los medios y ha salido al paso de las críticas negando rotundamente la existencia de cualquier tipo de bloqueo institucional y ha defendido que "el borrador nace de comisiones de trabajo constituidas hace meses donde el sector está representado". El conseller ha argumentado que regular el horario del almuerzo responde a una demanda histórica de las propias trabajadoras debido a la sobrecarga que asumen en esa franja horaria. "La idea es que haya más manos para ayudar a la hora de comer", ha matizado, añadiendo que se trata únicamente de un borrador en fase inicial que debe recorrer todas las mesas sectoriales y el preceptivo periodo de información pública.

Vera ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad a las patronales garantizando la cobertura económica de los cambios: "Cualquier modificación que nosotros hagamos que implique para la enseñanza concertada una subida de gastos, evidentemente el Govern y la Conselleria lo sufragarán. Nosotros no lo haremos unilateralmente", ha enfatizado.

Asimismo, el conseller ha instado a sindicatos y patronales a reanudar el diálogo y a ceder posiciones para lograr "sellar el acuerdo de dignificación salarial antes del inicio del curso escolar". A pesar de la contundencia de la protesta patronal y sindical, Vera ha asegurado que la orden de comedores no estará aprobada para el mes de septiembre y se ha mostrado confiado en que "en septiembre el curso arrancará con total normalidad" en las escoletes de Baleares.

Antoni Vera, este lunes atiende a los medios en el ParcBit. / Nair Cuéllar

Cabe recordar que el conflicto en el primer ciclo de Educación Infantil (0-3 años) en Baleares radica en una brecha salarial y organizativa que mantiene al sector en pie de guerra desde el año pasado. Por un lado, los sindicatos UGT, CCOO y STEI exigen un convenio colectivo autonómico que unifique las retribuciones y acabe con diferencias de miles de euros entre trabajadoras de un mismo territorio, acusando a las patronales FEIPIMEB y CECEIB de bloquear la negociación al no asistir a las mesas y defender que el marco estatal es suficiente.

Por otro lado, la representación sindical de USO se opone a la creación de este convenio fraccionado al considerar que debilita al sector, argumentando que la prioridad debe ser exigir a la Conselleria un aumento en la financiación de los módulos de concierto para hacer viables los centros.